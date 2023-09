US Open, terzo turno: notizie e pronostici sabato 2 settembre

US Open, nella sesta giornata dello Slam newyorkese tocca ai tre italiani rimasti in gara: oltre a Sinner in campo anche Arnaldi e Bronzetti.

Ultimi posti in palio per gli ottavi dello US Open 2023. Nella parte bassa del tabellone la scorsa notte Novak Djokovic ha risposto presente. Ma per il serbo, a caccia del suo 24esimo Slam, non è stata affatto una passeggiata la sfida valida per il terzo turno con il connazionale Laslo Djere, che si era addirittura portato in vantaggio di due set contro Nole.

Nella parte alta oggi tocca a Carlos Alcaraz, campione in carica a Flushing Meadows nonché numero uno del ranking Atp. Lo spagnolo finora non ha corso grossi pericoli: nei primi due turni ha approfittato del ritiro del tedesco Koepfer, che ha dato forfait dopo il primo set, e successivamente ha piegato il sudafricano Harris, capace di dargli filo da torcere solo nel terzo parziale. Il britannico Dan Evans per caratteristiche di gioco potrebbe dargli un po’ di fastidio ma crediamo che Alcaraz otterrà un’altra vittoria comoda. Quarto turno alla portata anche per Jannik Sinner, che potrebbe incontrare proprio l’iberico nei quarti di finale. Per il numero uno d’Italia c’è il veterano Stan Wawrinka, reduce da una maratona con l’argentino Etcheverry: sarà determinate la maggiore freschezza atletica dell’azzurro, che negli ultimi tre precedenti ha sempre battuto l’elvetico. In campo anche l’altro italiano rimasto in gioco, l’emergente Matteo Arnaldi. Il ligure ha avuto la meglio in cinque set sul francese Fils e non parte battuto contro un Cameron Norrie non al 100%.

Vittorie alla portata per de Minaur e Zverev

Nicolas Jarry sta dimostrando di poter ben figurare su tutte le superfici e soprattutto negli Slam, ma la rapidità dell’australiano Alex de Minaur possono rappresentare un deterrente per il gigante cileno dal servizio poderoso.

L’infortunio alla caviglia è ormai un lontano ricordo per Alexander Zverev, che è tornato ai suoi livelli e presto potrebbe rientrare in top ten. Il tedesco, che in caso di passaggio del turno potrebbe incontrare Sinner negli ottavi, è favorito sul bulgaro Dimitrov. Nel singolare femminile si giocherà le sue carte Lucia Bronzetti, unica sopravvissuta tra le italiane: l’azzurra sta esprimendo il suo miglior tennis e potrebbe impensierire la cinese Zheng. Previsto equilibrio nel match tra Liudmila Samsonova e Madison Keys, due top 20: la scarsa velocità dei campi in cemento di Flushing Meadows potrebbe avvantaggiare la statunitense, che contrasterà la potente battuta della russa. La sorpresa potrebbe essere l’uscita di scena di Ons Jabeur: la giocatrice tunisina, finalista lo scorso anno, continua a non convincere e la ceca Bouzkova in questo momento è davvero una brutta cliente.