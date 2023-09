Wawrinka-Sinner, US Open: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Wawrinka-Sinner è un match valido per il terzo turno dello US Open: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Nonostante i 16 anni di differenza, questo sarà il loro sesto testa a testa. Jannik Sinner e Stan Wawrinka appartengono a generazioni diverse ma l’ormai proverbiale resilienza del tennista svizzero, che malgrado le 38 primavere continua a posticipare l’inevitabile momento del ritiro, fa in modo che i due si ritrovino a contendersi l’ottavo di finale di uno Slam come lo US Open, a distanza di sei mesi dall’ultimo precedente (Indian Wells 2023).

Wawrinka si è aggiudicato i primi due, quando Sinner era ancora teenager. Quattro anni fa, proprio a New York, il tennista originario di Losanna batteva in 4 set l’azzurro, per poi ripetersi neppure un mese dopo ad Anversa. Da lì in poi non c’è stata più storia. Sinner è cresciuto in fretta e tra Wimbledon ’22, Rotterdam ’23 ed Indian Wells ’23 ha concesso a malapena un set al tre volte campione Slam. Il numero uno d’Italia, tuttavia, dovrà fare grande attenzione ad un giocatore che, sebbene sia molto limitato dal punto di vista fisico, è ancora dotato dei colpi del campione.

Per il nativo di San Candido si tratta probabilmente del primo esame di rilievo dopo le due comode vittorie ottenute nei primi due turni ai danni del tedesco Hanfmann e del connazionale Sonego, ai quali ha lasciato in totale solo 15 game. È la versione “cannibale” che abbiamo ammirato qualche settimana fa a Toronto e che gli ha permesso di vincere il suo primo titolo nella categoria Masters 1000.

Wawrinka non molla mai

Finora ha brillato anche Wawrinka, agevolato dai campi lenti di Flushing Meadows. Non ha avuto problemi contro Nishioka, mentre ha dovuto faticare più del previsto per domare l’argentino Etcheverry, piegato dopo quattro set ed oltre tre ore di gioco (7-6 6-7 6-3 6-2).

Pur non essendo più quello dello scorso decennio – trionfò nella Grande Mela nel 2016 – lo svizzero resta uno da prendere con le pinze. La sua determinazione però potrebbe non bastare per sovvertire i pronostici contro un Sinner in grande spolvero. E che avrà verosimilmente la meglio grazie alla maggiore dinamicità, indispensabile a questi livelli.

Dove vedere Wawrinka-Sinner in diretta tv e streaming

Il match valido per il terzo turno dello US Open tra Stan Wawrinka e Jannik Sinner sarà trasmesso sabato 2 settembre in chiaro ed in esclusiva su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, canale 212 di Sky). Sarà possibile vedere la sfida tra Wawrinka e Sinner anche in diretta streaming sul sito di Supertennis o su SuperTennix (servizio gratuito solo per i tesserati FITP). L’incontro inizierà non prima delle 19:30 (ora italiana).

Wawrinka-Sinner: il pronostico

Negli ultimi due testa a testa Wawrinka è riuscito a breakkare Sinner solamente due volte, a riprova di come lo soffra terribilmente. Lo svizzero resta un campione senza tempo, dotato di una tecnica sopraffina – delizioso il rovescio ad una mano – ma i suoi anni migliori sono ormai alle spalle. E contro Sinner le probabilità di farcela, oggi, sono irrisorie. Peseranno inevitabilmente anche le 4 ore di gioco con Etcheverry: non è da escludere, insomma, che l’altoatesino la spunti nuovamente in tre set.