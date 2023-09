Formula Uno, qualifiche GP d’Italia, a Monza: la Ferrari cerca il podio, ma è sempre Verstappen a dettare il passo

La gara delle Ferrari. In Italia, a Monza. Almeno, tutti sperano possa essere così. E qualche segnale nelle libere di ieri le rosse lo hanno mandato. Certo, Verstappen si è un poco nascosto, ha fatto melina, ha tirato i remi in barca. Poche volte ha accelerato, facendo capire di essere il pilota numero uno sulla monoposto numero uno. Insomma, le speranze per le rosse sono davvero poche.

Di certo a Monza c’è entusiasmo, come sempre, come tutti gli anni. E Sainz lo ha alimentato piazzando il primo tempo nelle seconde libere di ieri. Verstappen invece si è un poco arrabbiato per il traffico che ha trovato davanti a sé nel giro più veloce. Ha chiuso quinto il campione del Mondo, dando però la sensazione di poter ovviamente dire la sua nelle qualifiche di oggi. Però le Ferrari ci sono, magari trascinate dall’orgoglio della marea rossa che tra oggi e domani invaderà il circuito lombardo: sono previsti oltre 350mila spettatori per uno spettacolo come pochi al Mondo. Sappiamo benissimo che tutto qui è di un altro livello.

Saranno delle qualifiche comunque combattute. Sperando che i ferraristi possano almeno dare una soddisfazione. Non diciamo la pole, sarebbe pure troppo per i deboli del cuore. Ma anche una prima fila sarebbe il massimo.

Formula Uno, dove vedere le qualifiche in diretta tv e streaming

Le qualifiche del Gp d’Italia, sul circuito di Monza, sono in programma oggi, sabato 2 settembre alle 16:00. Saranno visibili in diretta tv e in esclusiva sul canale dedicato: Sky Sport F1 HD al canale 207 del telecomando. C’è anche la possibilità di seguirle in streaming, grazie all’applicazione Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Le qualifiche saranno trasmesse in chiaro anche su Tv8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite) e sul sito Tv8.it in streaming. In questo caso, per l’occasione, anche in diretta.

Il pronostico

Le Ferrari nelle libere di ieri hanno fatto bene. Però c’è sempre quel cannibale di Max Verstappen che dovrebbe riuscire come sempre a prendersi il miglior tempo di giornata. La sua Red Bull è la macchina da battere e l’olandese, inoltre, vuole la decima vittoria consecutiva in questa stagione. Partire dalla pole sarebbe già qualcosa di davvero importante.