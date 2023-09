Ligue 1, i pronostici delle partite di domenica 3 settembre

Ligue 1, quarta giornata del campionato francese. Sono cinque le sfide in programma domenica oltre Lione-Psg, i pronostici

Quarta giornata del campionato francese, e oltre il derby Lione-Psg, sì, perché praticamente si tratta di un derby per tutto quello che c’è dietro questo match, ci sono altre cinque partite in programma nella giornata di domenica. E andiamo a scoprire insieme quali sono.

All’ora di pranzo c’è Tolosa-Clermont, con i padroni di casa leggermene favoriti soprattutto per un motivo. Gli ospiti fino ad oggi non hanno ancora vinto un match e si ritrovano ultimi da soli in classifica con due soli gol fatti e sette subiti. Insomma, per il Tolosa è l’occasione per mettersi altri punti in cascina.

Quello tra Le Havre e Lorient è decisamente un match da tripla. Sì, le due squadre dovrebbero riuscire a trovare la via della rete, e alla fine potrebbe venire fuori anche un pareggio in un partita che dovrebbe regalare anche una rete a testa. Almeno.

Lilla ampiamente favorito sul Montpellier. Ed è forse questa la partita più “semplice” da pronosticare. Due formazioni che hanno gli stessi punti in classifica al momento ma che dovrebbero distaccarsi alla fine di questi novanta minuti assai importanti.

Il campionato del Reims è partito alla grande, con sei punti in tre partite. L’impegno domenicale non è dei più semplice sul campo del Metz: ma una vittoria esterna ci potrebbe anche stare.

Chiude il quadro domenicale, infine, prima del posticipo, la partita tra Nizza e Strasburgo. Una vittoria dei padroni di casa è pronosticabile. E pure tre reti complessive.

