Serie B, quarta giornata: formazioni e pronostici 3 settembre

Serie B, il campionato cadetto non si ferma e dopo il turno infrasettimanale torna in campo per la quarta giornata. I pronostici di domenica 3 settembre

Sono sei le partite in programma domenica 6 settembre in Serie B. E finalmente c’è un calendario completo visto che scenderanno in campo sia il Brescia che il Lecco. Una decisione questa arrivata nel corso della settimana che ha mandato all’inferno i tifosi della Reggina, gli amaranto ripartiranno ufficialmente dalla Serie D. Il Perugia invece dalla C.

Ma andiamo con ordine, perché ad aprire la domenica ci saranno appunto i lombardi che ospiteranno il Cosenza di Fabio Caserta. Non ci sono dubbi ovviamente, anche per quello che è stato visto fino al momento, su chi sia la formazione favorita: quella ospite, che nell’ultimo giorno di mercato ha piazzato il colpo in attacco prendendo Forte dall’Ascoli. Un vero e proprio lusso per la B.

Big match quello tra Cremonese e Sampdoria, con la formazione di Ballardini che ha vinto il primo match in stagione con quel Coda in attacco che fa la differenza. Momento duro per i doriani, che dovrebbero perdere anche questa partita.

Catanzaro che invece, dopo la bella vittoria contro lo Spezia, bagnerà il debutto del Lecco. Calabresi favoriti. Così come è favorito, in ogni caso, pure lo Spezia contro il Como che sta avendo delle evidenti difficoltà in questo inizio di stagione.

Ternana-Bari non è una gara da tripla, difficile pensare che la squadra di Lucarelli possa riuscire a centrare la prima vittoria della stagione. E gli ospiti potrebbero riuscire a piazzare il colpaccio esterno. Chiude il quadro della domenica Cittadella-Venezia: sì, questa è una gara da tripla che potrebbe finire pure in pareggio.

Dove vedere la Serie B in diretta tv e in streaming

Le partite di serie B si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Le probabili formazioni

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Papetti, Mangraviti; Bisoli, van de Looi, Ndoj; Bjarnason; Moncini, Bianchi.

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Rispoli, Venturi, Fontanarosa, D’Orazio; Zuccon, Calo; Marras, Voca, Mazzocchi; Tutino.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2

CREMONESE(4-2-3-1): Sarr, Sernicola, Ravanelli, Locoshivli, Quagliata, Castagnetti, Collocolo, Zanimacchia, Vasquez, Afena-Gyan, Coda.

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic, Stojanovic, Ghilardi, Murru, Giordano, Depaoli, Ricci, Verre, Pedrola, Borini, De Luca.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1

LECCO (4-4-2): Melgrati, Lemmens, Boci, Bianconi, Galli, Lepore, Giudici, Tenkorang, Novakovich, Sersanti, Pinzauti. Allenatore: Foschi

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Brighenti, Krajnc; D’Andrea, Ghion, Verna, Vandeputte; Biasci, Donnarumma.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2

SPEZIA(4-3-3): Dragowski, Amian, Muhl, Nikolaou, Bastoni, Kouda, Esposito, Bandinelli, Cassata, Moro, Antonucci.

COMO (4-3-3): Semper, Vignali, Odenthal, Barba, Ioanmaou, Iovine, Abildgaard, Bellemo, Chajia, Cutrone, Cerri.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Mantovani, Sorensen, Celli; Diakité, Luperini, Labojko, Pyyhtia, Corrado; Falletti; Raimondo.

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci; Koutsoupias, Maiello, Maita; Sibilli; Nasti, Morachioli.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2

CITTADELLA(4-3-1-2): Kastrati, Salvi, Frare, Pavan, Giraudo, Kornvig, Branca, Vita, Cassano, Magrassi, Maistrello.

VENEZIA(4-2-3-1): Joronen, Candela, Idzes, Altare, Zampano, Busio, Tessmann, Ellertsoon, Pierini, Johnsen, Pohjanpalo.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1