Osasuna-Barcellona, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Osasuna-Barcellona è una partita della quarta giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Ha chiuso con due grossi colpi sul gong il Barcellona di Xavi: in Catalogna infatti nell’ultimo giorno di mercato sono arrivati Cancelo e Joao Felix. Sì, proprio così: due innesti di spessore che alzano il livello tecnico in maniera assai sensibile. Una cosa importante per la squadra campione di Spagna che vuole ripetersi pure in questa stagione. E che vuole cercare di andare avanti il più possibile in Champions League.

L’avvio è stato discreto, con due vittorie e un pareggio nelle prime tre uscite. Forse qualcosa dietro Xavi ce l’ha ancora da sistemare, visto che sono stati presi tre gol. Sì, è vero, sono arrivati tutti nella vittoriosa trasferta sul campo del Villarreal, ma non è normale decisamente concedere tanto.

L’Osasuna, squadra che ospiterà i campioni di Spagna, ne ha vinte due in questo avvio di campionato. Un ottimo inizio per una formazione che vuole sicuramente prendersi un salvezza tranquilla e che non ha particolari grilli per la testa. Un calendario che però adesso li mette di fronte ad un Barcellona che ha intenzioni belliche, che vola sulle ali dell’entusiasmo per gli ultimi due innesti di mercato, e che alla fine non dovrebbe avere particolari problemi a chiudere velocemente la questione. Sì, sono gli ospiti i favoriti e non potrebbe essere davvero altrimenti.

Dove vedere Osasuna-Barcellona in diretta tv e streaming

Osasuna-Barcellona è una gara valida per la quarta giornata della Liga ed è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Terza trasferta in quattro match per il Barcellona in questo inizio di stagione. E dovrebbe arrivare la seconda vittoria consecutiva distante dallo Stadio Olimpico per la squadra di Xavi. Un match che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Osasuna-Barcellona

OSASUNA (4-5-1): Herrera; Areso, Catena, D Garcia, Cruz; Ibanez, Munoz; Barja, Oroz, Arnaiz; Ruben Garcia.

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Roberto, Kounde, Christensen, Balde; Romeu, De Jong; Raphinha, Gundogan, Yamal; Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3