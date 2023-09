US Open, tabellone femminile: notizie e pronostici lunedì 4 settembre

US Open, da lunedì prossimo Aryna Sabalenka diventerà la nuova numero uno del ranking Wta: negli ottavi c’è l’ostacolo Kasatkina.

Dalla prossima settimana, qualunque dovesse essere l’esito di questo US Open, in cima alla classifica Wta non ci sarà più Iga Swiatek, ieri eliminata negli ottavi dalla lettone Ostapenko. La polacca abdica dopo oltre 70 settimane in cui il suo “regno” sembrava non potesse finire mai. La nuova numero uno al mondo è – ancora ufficiosamente, visto che per avere l’ufficialità bisognerà aspettare lunedì prossimo – Aryna Sabalenka.

Senza più la Swiatek nei paraggi, diventa la giocatrice bielorussa la principale favorita per la vittoria dello Slam newyorkese. Il percorso della Sabalenka finora è stato immacolato: non ha perso neanche un set contro Zanevska, Burrage e Burel, restano in campo complessivamente poco più di tre ore. Negli ottavi il livello dell’avversaria sale in maniera vertiginosa: la russa Kasatkina frequenta la top 20 ormai da tempo e sa come rivelarsi insidiosa, anche se resta alla portata della nativa di Minsk. Le due si sono affrontate lo scorso 17 agosto nel Masters 1000 di Cincinnati, con la campionessa degli Australian Open 2023 che ha avuto la meglio in due set (doppio 6-3). Ci aspettiamo la solita prestazione solida da parte della Kasatkina ma non basterà per contrastare la potenza della Sabalenka.

C’è un derby a stelle e strisce

Nonostante uno stato di forma di non eccelso, Ons Jabeur è approdata agli ottavi di finale. La tunisina, vicecampionessa in carica a Flushing Meadows, non ha brillato contro le due ceche, Noskova e Bouzkova, spuntandola in entrambe le occasioni al terzo set.

Si profila un match ancora più duro con la cinese Zheng – giustiziera nel terzo turno della nostra Lucia Bronzetti – che può sovvertire i pronostici e rispedire a casa la nordafricana. Marketa Vondrousova, dopo aver stupito tutti ottenendo una storica vittoria a Wimbledon, si sta confermando anche nella Grande Mela. Nel turno precedente la ceca, numero nove al mondo, si è imposta senza grossi patemi sulla russa Alexandrova. E verosimilmente si ripeterà anche contro la non irresistibile statunitense Stearns, arrivata a sorpresa tra le prime 16 dello Slam. Occhi puntati, infine, sul derby a stelle e strisce tra Madison Keys e Jessica Pegula: vera e propria prova del nove per la numero 3 del ranking Wta, che non ha mai superato lo scoglio dei quarti di finale di uno Slam prima d’ora. La Pegula, tuttavia, dovrà fare molta attenzione alla connazionale, che dalla sua ha la maggiore esperienza – in passato è stata finalista allo US Open – e dispone di uno dei servizi più forti.