US Open, tabellone femminile: notizie e pronostici venerdì 1 settembre

US Open, per la campionessa in carica Swiatek c’è un altro match alla portata. La ritrovata Wozniacki affronta la statunitense Brady.

Finora, quella della numero 1 al mondo Iga Swiatek, è una corsa senza grossi intoppi. La giocatrice polacca, che a New York ha l’onere di difendere il titolo conquistato lo scorso anno, è rimasta in campo complessivamente poco più due ore nei primi due turni contro la svedese Peterson – travolta 6-0 6-1 – e contro la russa ma naturalizzata australiana Gavrilova (coniugata Saville), che si è arresa 6-3 6-4 alla campionessa in carica dello Slam.

La sensazione è che i primi ostacoli veri, per la Swiatek, arriveranno a partire dai quarti di finale a salire. Dovrebbe essere una formalità anche il prossimo turno, contro la slovena Kaja Juvan. Per la classe 2000, arrivata dalle forche caudine delle qualificazioni, questa è una settimana fantastica: l’attuale numero 145 al mondo si è imposta sulla nostra Elisabetta Cocciaretto e sulla statunitense Lauren Davis, due tenniste che galleggiano fra le prime 50 del ranking Wta. Il suo Slam personale, insomma, l’ha già vinto e contro la Swiatek, con cui è molto amica dai tempi del circuito Junior, si accontenterà di fare una figura dignitosa. Sta andando ben oltre le aspettative Caroline Wozkiacki, tornata a giocare dopo un assenza di oltre tre anni. La campionessa danese, che ha usufruito di una wild card, due giorni fa si è imposta in due set sull’altra veterana Kvitova, facendo intravedere sprazzi di grande tennis. Sarà avvincente la sfida con la statunitense Jennifer Brady, un’altra che punta a ritornare ai livelli di qualche anno fa dopo un lungo stop. Diamo in ogni caso fiducia alla Wozniacki in un match da almeno 20 game complessivi.

Mertens sogna un’altra impresa

Belinda Bencic, 13esima della classifica mondiale, come al solito si esalta a New York – in passato ha centrato tre volte i quarti di finale – e non dovrebbe avere problemi a passare anche il terzo turno contro la cinese Zhu, giustiziera della Azarenka.

C’è grande attesa anche per la campionessa di Cincinnati, Coco Gauff. La statunitense si è liberata in due set di Siegemund e Andreeva e adesso dovrà fare lo stesso con l’ostica Elise Mertens. La belga arriva da una bella rimonta su un’altra tennista americana, Danielle Collins, e proverà a dare filo da torcere anche ad una delle beniamine di casa: probabile che riesca a strapparle almeno un set. Non potrà permettersi di sottovalutare l’avversaria Elena Rybakina: la campionessa di Wimbledon 2022, dopo la vittoria a tavolino a causa del ritiro della Tomljanovic, incrocerà la racchetta con l’imprevedibile rumena Cirstea. Tutt’altro che chiusi, infine, i pronostici sui match Wang-Schmiedlova ed Ostapenko-Pera.