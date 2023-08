US Open, tabellone femminile: notizie e pronostici giovedì 31 agosto

US Open, due italiane in campo nella giornata che definirà il quadro del terzo turno: impegno proibitivo per la Trevisan.

Due le tenniste italiane sopravvissute al primo turno dello US Open 2023. Martina Trevisan e Lucia Bronzetti si sono imposte, sovvertendo entrambe il pronostico, rispettivamente su Yulia Putintseva e su Barbora Krejcikova.

Impresa clamorosa quella della giocatrice originaria di Villa Verucchio, capace di fare fuori in due set la ceca, campionessa Slam ed attuale numero 12 al mondo. La vittoria della Bronzetti è entrata di diritto nel novero delle grandi sorprese del primo turno: nel secondo la attende la qualificata tedesca Eva Lys, tennista giovane e talentuosa da non prendere sottogamba – ha concesso solo tre game alla statunitense Montgomery – ma non un ostacolo insormontabile. Insomma, la Bronzetti se la gioca, non parte battuta, soprattutto se dovesse replicare la prestazione aggressiva offerta due giorni fa. Ed un gettone su di lei lo si può puntare tranquillamente. Impegno proibitivo invece per la toscana, che avrà a che fare con la campionessa in carica di Wimbledon, Marketa Vondrousova. La ceca non sarà quella di due mesi fa, ma occupa con pieno merito il nono posto nel ranking e dopo un esordio convincente contro la sudcoreana Han dovrebbe avere la meglio in due set anche sull’azzurra. Non correrà rischi Aryna Sabalenka, una delle grandi favorite per la vittoria finale: la numero due al mondo liquiderà verosimilmente in due set la britannica Burrage.

La Svitolina si esalta negli Slam

Elina Svitolina, rientrata nel circuito Wta da qualche mese dopo il lungo stop per via della gravidanza, finora è stata impeccabile negli Slam disputati.

Nel primo match nella Grande Mela ha spazzato via la tedesca Friedsam e si prepara a fare lo stesso con la russa Anastasia Pavlyuchenkova, fisicamente non al 100%. Lo scorso luglio aveva dato segni di ripresa la campionessa Slam Sofia Kenin – eliminata ai Championships proprio dalla Svitolina – ma gli infortuni con cui ha dovuto fare i conti dopo Londra le hanno impedito di trovare continuità. La statunitense potrebbe rivelarsi un osso duro per la russa Daria Kasatkina ma a spuntarla con ogni probabilità sarà la 26enne originaria di Togliatti. Ci aspettiamo almeno 20 game complessivi nella sfida tra la croata Martic e la ceca Bouzkova, ma potrebbe non essere di breve durata neppure quella tra la belga Minnen e l’americana Vickery. Infine, la finalista dell’ultima edizione dello US Open, Ons Jabeur, pare abbia accusato un lieve malore al termine del match con la Osorio: non è da escludere che la talentuosa tunisina conceda almeno un set alla ceca Noskova.