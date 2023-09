Tennis, uno spacco senza fine: la foto di fine estate incendia Instagram

Tennis, lo spacco infinito della giocatrice ha mandato i social in fiamme: fisico mozzafiato e bellezza da far girare la testa.

Il suo è, sicuramente, uno dei nomi più amati e seguiti dai tifosi di tennis, che ha saputo conquistare grazie al suo fascino e alla sua bellezza fuori dal comune. Rimanere indifferenti davanti ad una meraviglia simile è davvero impossibile: l’atleta è dotata di uno charme unico e sui social si diverte a stuzzicare i suoi ammiratori con foto da perdere il respiro. Di recente, ha sfoggiato uno spacco vertiginoso mandando Instagram in delirio.

Classe 1990, la giocatrice russa si è avvicinata al tennis quando aveva solamente 5 anni. Inizialmente seguita anche dalla madre Victoria, che l’ha sempre supportata nella sua passione, nel 2014 si è spinta fino alla posizione numero 71 del ranking mondiale dopo essersi aggiudicata la vittoria del suo primo titolo WTA.

Oggi la splendida Vitalia Diatchenko continua a portare avanti il suo amore per la disciplina e, anche se attualmente si trova al 288esimo posto della classifica, non smette di essere seguitissima. La tennista ha fatto breccia nel cuore di migliaia e migliaia di tifosi, i quali hanno perso la testa per lei. Le sue doti le hanno permesso di farsi strada e, grazie al suo fascino, si è affermata come una delle atlete più desiderate degli ultimi anni.

Tennis, Vitalia Diatchenko meravigliosa in riva al mare: eleganza e sensualità a non finire

Vitalia Diatchenko è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove vanta un profilo seguito da oltre 70 mila follower. Tennista professionista, ma anche modella impegnata in collaborazioni con diversi brand e fotografi, ogni giorno interagisce con i fan mostrandosi in tutto il suo splendore. Oltre ad avere un viso meraviglioso, con lineamenti a dir poco perfetti, è dotata di un fisico statuario semplicemente divino.

I suoi lunghi capelli castani fanno da cornice al suo volto delicato, con due occhi di ghiaccio capaci di stregare chiunque. Come tutte le sue colleghe, anche Vitalia ha approfittato dell’arrivo della bella stagione per concedersi un po’ di relax prima di tornare ai numerosi impegni lavorativi.

Sui social, però, non smette di tenere aggiornati i fan sulla sua quotidianità. Di recente, in particolare, la giocatrice ha compiuto 33 anni e, per l’occasione, ha deliziato i seguaci con una carrellata di foto scattate in spiaggia, nelle quali ha sfoggiato tutto il suo fascino e la sua sensualità.

La Diatchenko indossa un bikini abbinato ad una gonna a rete con spacco davvero vertiginoso: il look mette perfettamente in risalto la sua silhouette da sogno e le sue bellissime forme. I follower non hanno esitato un attimo a riempirla di complimenti, estasiati da una visione tanto meravigliosa. L’estate sta volgendo al termine ma, con le sue foto, la tennista riesce sempre ad alzare le temperature.