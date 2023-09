Formula Uno, GP d’Italia: tv in chiaro, streaming gratis, pronostico

Formula Uno, Gran Premio d’Italia, sul circuito di Monza. Sempre Verstappen il grande favorito: dove vedere la gara in chiaro e streaming gratis

Max Verstappen vuole entrare nella storia della Formula Uno. E lo vuole fare in Italia, a casa della Ferrari, centrando quella che sarebbe la decima vittoria di fila in un campionato. L’olandese della Red Bull ha in mente questo obiettivo e visto la sua condizione, e la velocità della sua macchina, difficile non riesca nell’intento.

Si corre oggi a Monza, in Italia, per quello che è uno dei Gran Premi più attesi della stagione. Una pista velocissima che ovviamente aiuta la squadra campione del Mondo e il pilota campione del Mondo che ha messo le mani da un poco di tempo su quello che è il terzo trionfo di fila. Di dubbi non ce ne sono mai stati praticamente e l’obiettivo delle altre scuderie – nella settimana in cui Hamilton ha firmato per altri due anni con la Mercedes spazzando le voci che lo volevano come prossimo pilota della Rossa – è di vincere almeno una gara. Fino al momento, purtroppo, nessuna ci è riuscita. Chissà, magari questa potrebbe essere la volta buona.

Difficile, ovviamente. Ma non impossibile. Sì servirebbe che diversi pianeti si incolonnassero per far sì che qualcuno esca fuori e riesca nel ribaltone. Ma appare davvero qualcosa che va oltre quelle che sono le potenzialità delle macchine. Sarebbe andare contro la realtà.

Oggi in prima fila Verstappen dovrà però vedersela con le due Ferrari, scatenate nelle qualifiche. Sainz in pole position e Leclerc in terza posizione, proveranno a “ingabbiarlo”. Molto dipenderà dalla partenza, c’è però il dubbio tra passo gara e migliore gestione delle strategie che la Red Bull possa comunque alla fine trovarsi davanti. Per le Ferrari c’è la possibilità di portare comunque due piloti sul podio anche senza vincere, e per quanto visto in questa stagione non sarebbe un risultato da buttare, anzi.

Formula Uno, dove vedere il Gran Premio in diretta tv e streaming

Il Gp d’Italia, sul circuito di Monza, è in programma oggi, domenica3 settembre alle 15:00. Sarà visibile in diretta tv e in esclusiva sul canale dedicato: Sky Sport F1 HD al canale 207 del telecomando. C’è anche la possibilità di seguirle in streaming, grazie all’applicazione Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La gara sarà trasmessa in chiaro ma in differita anche su Tv8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite) e sul sito Tv8.it in streaming. E così come successo negli ultimi due anni la gara sarà possibile seguirla in chiaro pure in diretta.

Condizioni meteo

Nessun problema meteo. La gara di Monza si dovrebbe correre su una pista asciutta. Non ci sono possibilità di rovesci. La temperatura massima dovrebbe essere di 29gradi, quella minima di 19. Ovviamente in pista il calore si sentirà di più. Occhio quindi all’usura, solita, delle gomme.

Il pronostico

Max Verstappen, come detto, resta il grande favorito per la gara di oggi. Il pilota olandese cerca il colpo grosso e la doppia cifra. Poi sarà solamente conto alla rovescia per l’aritmetica della vittoria del Mondiale. Le due Ferrari sembrano in grado di completare il podio. Nei testa a testa tra piloti, Norris dovrebbe rimontare Piastri, mentre Bottas può confermare la sua posizione davanti a Zhou.