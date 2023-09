I pronostici di domenica 3 settembre: Serie A, Serie B, Premier League e Ligue 1

I pronostici di domenica 3 settembre, l’Inter ospita la Fiorentina mentre la Juve cerca riscatto ad Empoli. In Premier League c’è un big match.

Dopo le sconfitte subite negli anticipi da Napoli e Verona, l’Inter è l’unica che può tenere il passo del Milan e restare a punteggio pieno. Tuttavia, anche per gli uomini di Simone Inzaghi arriva il primo vero test, quello con l’ambiziosa Fiorentina di Vincenzo Italiano.

La Viola è reduce dalla vittoria nello spareggio con il Rapid Vienna, valsa la qualificazione alla fase a gironi della Conference League: le energie spese nell’impegno di coppa potrebbero penalizzare i gigliati, che non sembrano in grado di fare l’impresa a San Siro contro un’Inter finora spietata e soprattutto solidissima (nessun gol subito nelle prime due giornate contro Monza e Cagliari). Dovrebbe tornare al successo anche la Juventus: i bianconeri domenica scorsa hanno offerto una prestazione opaca contro il Bologna ma ad Empoli, contro una squadra che è ancora a quota zero punti nonché a secco di gol, la vittoria appare alla portata. Equilibrio tra Lecce e Salernitana, due squadre che sono state prolifiche nei primi 180′ di campionato: entrambe andranno verosimilmente a segno.

Pronostici altre partite

Nella Liga l’Atletico Madrid va a caccia della terza vittoria nelle prime quattro giornate: al Metropolitano arriva un Siviglia già in crisi e che finora le ha perse tutte.

I Colchoneros, dopo i sette gol rifilati nel derby al Rayo Vallecano, dovrebbero approfittare del momento di difficoltà degli andalusi. In Premier League sono in programma due partite potenzialmente spettacolari: Liverpool-Aston Villa ed una “classica” come Arsenal-Manchester United. In Ligue 1 il Psg di Luis Enrique può fare il colpaccio sul campo di un Lione che nelle prime tre partite ha raccolto a malapena un punto. Non dovrebbero mancare i gol nell’ultimo posticipo di Bundesliga tra Union Berlino e Lipsia, lo stesso vale per l’affascinante Old Firm tra Rangers e Celtic, le due squadre più importanti di Scozia.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Inter vincente ed almeno due gol complessivi in Inter-Fiorentina, Serie A, ore 18:30

Vincenti

• Catanzaro (in Lecco-Catanzaro, Serie B, ore 18:30)

• Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Siviglia, Liga, ore 18:30) • Juventus (in Empoli-Juventus, Serie A, ore 20:45) • PSG (in Lione-PSG, Ligue 1, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Rangers-Celtic, Premiership, ore 13:00

• Amburgo-Hansa Rostock, Zweite Liga, ore 13:30

• Liverpool-Aston Villa, Premier League, ore 15:00 • Le Havre-Lorient, Ligue 1, ore 15:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Arsenal-Manchester United, Premier League, ore 17:30

• Union Berlino-Lipsia, Bundesliga, ore 17:30

• Lecce-Salernitana, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

• Pareggio ed almeno un gol per parte in Braga-Sporting CP, Primeira Liga, ore 21:30