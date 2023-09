Inter-Fiorentina, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Inter-Fiorentina è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Replicare subito al Milan, che nell’anticipo dell’Olimpico contro la Roma ha portato a casa la terza vittoria in tre partite. Ed arrivare al primo derby stagionale – in programma dopo la sosta per le nazionali – a punteggio pieno, in modo tale che non ci sia già un piccolo gap da recuperare nei confronti dei cugini rossoneri. È l’obiettivo dell’Inter, che a San Siro accoglie la Fiorentina, in un remake dell’ultima finale di Coppa Italia vinta dai nerazzurri.

Finora è filato tutto liscio come l’olio per gli uomini di Simone Inzaghi. Né Monza né Cagliari sono state in grado di impensierire i vicecampioni d’Europa, trascinati dal solito Lautaro Martinez, andato a segno tre volte nei match contro brianzoli e sardi. Buona l’intesa con Thuram, che in Sardegna ha servito a Dumfries l’assist decisivo ma anche gli altri giocatori portati in dote dall’ultimo mercato hanno dimostrato di poter dare il loro contributo. L’Inter, intanto, sul gong ha aggiunto un’altra dose di qualità ad un centrocampo che già lo scorso anno aveva ben pochi rivali in Serie A: si tratta dell’ex Ajax Klaassen, arrivato poche ore prima che chiudesse la finestra dei trasferimenti.

Nerazzurri che sono apparsi molto solidi pure in difesa e lo dimostra il fatto che siano gli unici a non aver ancora incassato gol. Vedremo cosa succederà con quello che, attualmente, il secondo attacco più prolifico: la Viola in due partite ha realizzato 6 gol, due in meno del Milan (che però ne ha giocata una in più). La squadra di Vincenzo Italiano ha raccolto 4 punti tra Genoa (1-4) e Lecce (2-2), dilapidando un vantaggio di due gol contro i salentini domenica scorsa. In settimana la Fiorentina ha tirato un grosso sospiro di sollievo, ribaltando il Rapid Vienna (2-0) nello spareggio di accesso alla Conference League dopo aver perso 1-0 il match d’andata in Austria. La copertina se l’è presa un sempre più ispirato Nico Gonzalez, autore di una doppietta ed ormai trascinatore indiscusso dei gigliati.

Inter-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Sembrerebbe aver recuperato subito Mkhitaryan, che nel match di Cagliari ha dovuto fare i conti con una contusione. Contro la Fiorentina, tuttavia, il posto del centrocampista armeno verrà preso da Frattesi. Davanti confermata la coppia Lautaro Martinez-Thuram, dietro spazio al trio Darmian-de Vrij-Bastoni: solo panchina per il neoarrivato Pavard.

Nell’ultimo giorno di mercato la Viola ha salutato Amrabat, ceduto al Manchester United ed ha arruolato Maxime Lopez. L’ex centrocampista del Sassuolo però sarà squalificato dopo l’espulsione rimediata contro il Napoli. Italiano, che dovrà fare a meno anche di Barak, Castrovilli ed Ikoné, è alle prese con i soliti dubbi. E potrebbe decidere di far rifiatare chi giovedì ha speso tanto nel preliminare di coppa. Ballottaggio tra Nzola e Beltran.

Come vedere Inter-Fiorentina in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Lo spareggio di Conference League con il Rapid ha tolto energie sia fisiche che mentali alla Viola, che potrebbe presentarsi a Milano in debito d’ossigeno. Nella passata stagione la Fiorentina riuscì a sorpresa ad espugnare San Siro, approfittando però di un’Inter sprecona. Stavolta le cose dovrebbero andare diversamente, coi nerazzurri che non avranno problemi a scardinare una difesa che nelle prime quattro gare ufficiali ha tenuto la porta inviolata in una sola occasione. La vittoria degli uomini di Inzaghi è assai probabile.

Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1