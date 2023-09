Lecce-Salernitana, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lecce-Salernitana è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

L’inizio da brividi contro Lazio e Fiorentina, squadre che verosimilmente lotteranno per un posto in Europa, in Salento faceva temere il peggio. Ed invece il Lecce di Roberto D’Aversa è andato ben oltre le aspettative, portando a casa addirittura quattro punti dalle sfide contro biancocelesti e viola. Due partite accomunate dalla veemente reazione dei giallorossi, capaci di ribaltare tutto nella ripresa, quando il match sembrava indirizzato.

Contro gli uomini di Maurizio Sarri la rimonta è valsa tre punti, contro la Viola solo uno, ma il 2-2 del “Franchi” ha il retrogusto della vittoria. Sì, perché dopo un primo tempo quasi esclusivamente di marca gigliata – la Fiorentina prima di tornare momentaneamente negli spogliatoi ha sfiorato il gol del 3-0 – il Lecce non si è disunito e D’Aversa con un paio di mosse è riuscito ad imbrigliare il collega Italiano ed a trovare la via del gol sugli unici due tiri in porta. Protagonisti due nuove arrivati: la prima rete, da cineteca, l’ha realizzata Rafia (lo scorso anno in C con il Pescara di Zeman); quella del definitivo pareggio porta invece la firma del montenegrino Krstovic, ennesima scoperta del direttore sportivo Corvino. Nel caso in cui i salentini riuscissero ad evitare la sconfitta anche contro la Salernitana resterebbero imbattuti nelle prime tre gare di campionato: circostanza che in A non accade dalla stagione 2004-05, con Zeman in panchina.

Non hanno ancora perso neppure i granata, che dopo il 2-2 dell’Olimpico con la Roma non sono andati al di là di un 1-1 con l’Udinese all’Arechi. Ma se in difesa i campani hanno lasciato a desiderare – tre gol incassati in due partite – Paulo Sousa si gode un attacco cinico: pur tentando solo 12 tiri, la Salernitana di gol ne ha segnati tre, per quella che è la seconda miglior percentuale realizzativa (25%) dopo quella della Fiorentina.

Lecce-Salernitana: le ultime notizie sulle formazioni

Krstovic ha dimostrato di avere le giuste credenziali per prendere il posto di Colombo – oggi al Monza dopo essere rientrato al Milan – al centro dell’attacco e dovrebbe partire dal 1′ nel tridente con Strefezza e Almqvist. Dalla panchina l’altro nuovo acquisto, Piccoli. L’unico ballottaggio è a centrocampo, dove Kaba insidia Gonzalez.

Si sta lentamente svuotando l’infermeria della Salernitana. In attesa dei rientri di Daniliuc e Maggiore, Sousa può nuovamente contare su Bradaric: saranno lui e Mazzocchi ad occuparsi delle due fasce. Davanti Candreva e Kastanos supporteranno l’unica punta Dia.

Come vedere Lecce-Salernitana in diretta tv e in streaming

Lecce-Salernitana, in programma domenica alle 20:45 allo stadio "Via del Mare" di Lecce, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano.

Il pronostico

Lecce e Salernitana, pur restando imbattute, non hanno brillato in fase di non possesso. Il dato dei gol subiti finora ci fa pensare ad una gara prolifica, in cui entrambe le squadre dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione, com’è avvenuto in tre degli ultimi quattro testa a testa. Seguendo il trend dei salentini in queste prime due partite, immaginiamo che il secondo tempo possa essere più movimentato rispetto al primo.

Le probabili formazioni di Lecce-Salernitana

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Rafia; Strefezza, Krstovic, Almqvist.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0