Sinner, ancora lei: la foto sospetta e quelle voci mai smentite

Sinner, la foto inaspettata riaccende i riflettori su una storia che pareva ormai dimenticata: che la fiamma continui ad ardere?

“La mia vita privata voglio tenerla privata. Non ho bisogno di mettere una foto domattina per far vedere a tutti che sono fidanzato, o che non lo sono. I social sono un mezzo per lo sport che faccio, non per la mia vita privata”. Meglio di così proprio non avrebbe potuto dirlo, l’irreprensibile Jannik Sinner.

Ci ha sempre tenuto, il tennista altoatesino, alla sua privacy. Non ha mai né confermato e né smentito, di conseguenza, le tante indiscrezioni che negli anni sono circolate. E da quando è salito alla ribalta, diventando uno dei tennisti più forti sulla scena mondiale, ce ne sono state veramente tante. Lui, però, è stato granitico sin dal primo istante. Tanto che la sua fidanzata Maria Braccini aveva pagato a caro prezzo, alla luce di ciò, la decisione di postare una loro foto insieme in occasione del primo anniversario di fidanzamento. L’atleta, così pare, l’aveva lasciata perché infastidito dalla cosa. Alla fine era tornato tra le sue braccia, pur evitando sempre e comunque che i paparazzi si avvicinassero eccessivamente a loro.

Aveva mantenuto lo stesso atteggiamento, certamente lodevole e irremovibile, quando, nei mesi scorsi, il gossip era tornato ad occuparsi di lui. Avevano fatto scalpore, come i bene informati senz’altro ricorderanno, le foto che lo ritraevano in compagnia di una nuova ragazza. Non bionda come la Braccini, ma mora e altoatesina, proprio come lui. Il nome della misteriosa ragazza era Laura Margesin e nessuno ha mai scoperto, alla fine, se si sia trattato di un flirt o se i due fossero, più semplicemente, amici.

Sinner, Laura Margesin sedotta e abbandonata?

Erano stati avvistati più volte insieme, il che aveva indotto un po’ tutti a pensare che ci fosse del tenero. Solo che né Jannik e né tanto meno lei, evidentemente “istruita” sul da farsi, si erano lasciati sfuggire nulla. Dopodiché, a giudicare dai pochi indizi disseminati dal social, tutto era finito nell’oblio.

Il numero 6 del mondo, almeno così sembrerebbe, sta ancora con la bella Maria, che lo segue nelle sue trasferte pur agendo nell’ombra. Non la vedremo mai, per intenderci, nel box del campione azzurro, a differenza di Melissa Satta che siede sempre, oramai, alle spalle del coach di Matteo Berrettini, Vincenzo Santopadre. Ma che ne è stato, si chiedono in molti, della bella Laura? Jannik l’ha davvero sedotta e abbandonata?

Dai contenuti presenti sul profilo di lei, sembrerebbe proprio di sì. Sempre a patto, naturalmente, che ci fosse qualcosa di vero in quelle indiscrezioni. Qualche giorno fa la modella ha postato una foto molto sexy con una racchetta, cosa che ci ha fatto volgere il pensiero, per ovvie ragioni, ai rumors di qualche mese fa. Uno scatto inaspettato, se vogliamo. Sospetto, pure. Era in Trentino Alto Adige, come se non bastasse, la scorsa settimana. Ma non perché volesse tornare sul luogo del delitto – lì era stata notata, appunto, insieme al giovane e rampante Sinner – solo perché lì, tra quelle vette imponenti, ci è nata e cresciuta. E chissà se tra quei pascoli verdeggianti avrà sentito, anche solo per un attimo, un po’ di nostalgia…