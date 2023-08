Chelsea-Wimbledon è un match valido per il secondo turno di League Cup e si gioca mercoledì alle 20:45: statistiche, probabili formazioni e pronostici.

Cosa ci fa il Chelsea nel secondo turno di League Cup, quello che coinvolge esclusivamente le squadre di Premier League che non partecipano alle coppe europee?

Nient’altro che una conseguenza dell’ultima, disastrosa, stagione dei Blues, che in Premier League hanno chiuso addirittura nella parte destra della classifica nonostante gli oltre cinquecento milioni spesi sul mercato. Non accadeva dall’edizione 2016-17 che il club londinese – anche all’epoca reduce da un’annata deludente – dovesse iniziare a giocare già in agosto in Coppa di Lega. Una competizione che il Chelsea non vince da ben otto anni e che ha sfiorato nel 2022 perdendo la finale ai rigori contro il Liverpool. Sulla panchina di Stamford Bridge da quest’anno siede Mauricio Pochettino, molto stimato in Inghilterra a causa dell’ottimo lavoro che fece alla guida del Tottenham, portato in finale di Champions League nel 2019. Al tecnico argentino spetta una difficile ricostruzione: il Chelsea ha speso tantissimo anche in questa sessione che sta per concludersi ma ha anche ceduto numerosi giocatori. I risultati, finora, sono contrastanti. Nelle prime due giornate i Blues hanno ottenuto solo un punto contro Liverpool e West Ham, nelle quali non sono riusciti a concretizzare la mole di gioco creata; è andata decisamente meglio contro il neopromosso Luton Town, spazzato via 3-0 a Stamford Bridge venerdì scorso.

I Blues debuttano con un club di League Two

Il cammino di Pochettino e dei suoi uomini nella League Cup inizia dal match casalingo con il Wimbledon – un derby, sostanzialmente – club che milita in League Two.

I Dons – in qualche modo eredi del defunto Wimbledon FC che nel 2004 si è spostato a Milton Keynes – hanno già disputato sei gare ufficiali, cinque in campionato ed una in League Cup, e sono ancora imbattuti (tre vittorie e tre pareggi). Nel turno precedente hanno eliminato il Coventry, squadra che partecipa al campionato cadetto, battuto 2-1 a Plough Lane. Il Wimbledon solo in un’occasione (stagione 2021-22) è riuscito a giocare il terzo turno della Coppa di League ma è stato subito eliminato dall’Arsenal con un netto 3-0.

Come vedere Chelsea-Wimbledon in diretta tv e streaming

La gara valida per il secondo turno di League Cup tra Chelsea e Wimbledon, in programma mercoledì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di DAZN, ma la nota piattaforma streaming ha deciso di dare priorità altri match, in programma allo stesso orario.

Il pronostico

L’infermeria continua ad essere sempre affollata in casa Chelsea – ne mancano ben undici all’appello – e Pochettino farà verosimilmente riposare parecchi titolari. Occasione da sfruttare, dunque, per i vari Ugochukwu, Maatsen e Gallagher. Il Wimbledon ha iniziato alla grande la sua stagione e se la giocherà a viso aperto, sapendo di non aver nulla da perdere. Non ci saranno sorprese ma le reti complessive non dovrebbero essere poche.

Le probabili formazioni di Chelsea-Wimbledon

CHELSEA (3-4-3): Sanchez; Humphreys, Colwill, Cucurella; Malo Gusto, Ugochukwu, Gallagher, Maatsen; Madueke, Burstow, Moreira.

WIMBLEDON (4-4-2): Tzanev; Ogundere, Lewis, Johnson, Brown; Tilley, Ball, Pell, McLean; Al-Hamadi, Bugiel.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1