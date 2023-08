Bari-Cittadella, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Bari-Cittadella è valida per la terza giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Il colpaccio dello scorso weekend lo ha fatto sicuramente il Bari di Mignani, che dopo il pareggio interno contro il Palermo, in inferiorità numerica, al debutto, è andato a vincere sul difficile campo della Cremonese. Insomma, i pugliesi non vogliono mollare nulla e vogliono cercare di prendersi la Serie A sfumata a 4 minuti dal termine nella finale playoff contro il Cagliari lo scorso anno. Una ferita che ancora brucia.

E per farlo i padroni di casa devono vincere le più partite possibili, soprattutto quelle che almeno sulla carta sembrano essere abbordabili. E tra queste ci possiamo sicuramente mettere quella contro il Cittadella di Gorini di questa sera. Gli ospiti, arrivano dalla sconfitta contro il Parma – che ci può stare – e ovviamente per la stagione, dopo aver cambiato tanto anche nel corso dell’estate, hanno decisamente altri obiettivi. Il principale è quello di prendersi una salvezza tranquilla.

Ci sono buoni motivi quindi per pensare che il Bari possa essere favorito. Anche perché la vittoria di Cremona ha dato sicuramente delle risposte importanti ad una squadra che ha stravolto quasi per intero l’intera rosa, soprattutto dal centrocampo in avanti.

Come vedere Bari-Cittadella in diretta tv e in streaming

Bari-Cittadella è in programma mercoledì 30 agosto alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Bari-Cittadella

Una gara che sembra essere bella indirizzata verso la vittoria dei padroni di casa. E che potrebbe anche regalare almeno tre reti complessive. Il Bari, inoltre, in queste prime due uscite non ha preso gol, mostrando comunque una buona tenuta difensiva. Ma contro il Cittadella, almeno una rete, Brenno la dovrebbe prendere. Insomma, gol ed emozioni dal San Nicola. Con una vittoria interna ampiamente pronosticabile.

Le probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Benali; Morachioli; Nasti, Sibilli.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kasrati; Carissoni, Frare, Pavan, Giraudo; Amatucci, Branca, Mastrantonio; Vita; Pittarello, Magrassi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1