PSV Eindhoven-Rangers, Champions League: streaming gratis, formazioni, pronostici

PSV Eindhoven-Rangers è un match valido per il ritorno degli spareggi di qualificazione alla Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: pronostici.

Continua il déjà-vu di Psv Eindhoven e Rangers, che a distanza di un anno esatto si sono ritrovate a duellare nello spareggio per un posto nella fase a gironi della Champions League. Proprio come 365 giorni fa, la gara di ritorno si gioca nei Paesi Bassi, dopo che il match d’andata, in Scozia, è terminato con il risultato di 2-2.

Ma cosa successe nel 2022? Ad avere la meglio all’epoca furono gli scozzesi, che a sorpresa riuscirono ad espugnare il Philips Stadion gettando nello sconforto tifosi e giocatori olandesi, convinti di poter sfruttare il fattore campo a proprio vantaggio. Fu un gol di Colak, oggi al Parma in Serie B, a condannare il Psv alla retrocessione in Europa League. Una settimana fa abbiamo assistito ad una gara molto equilibrata, con gli uomini di Peter Bosz capaci di riacciuffare per ben due volte il club di Glasgow, prima con Sangaré e successivamente con de Jong. Ad Eindhoven tutti sognano la rivincita, che cancellerebbe il ricordo di quella tremenda delusione. I numeri sembrano essere dalla parte del Psv, che non perde da ben 23 partite ufficiali e che nel corso dell’anno solare non ha mai perso nel suo stadio. Gli olandesi non sono stati impegnati nel fine settimana in Eredivisie. La partita con i Go Ahead Eagles, infatti, è stata rinviata per consentire ai vincitori della Supercoppa d’Olanda di preparare la sfida cruciale contro la squadra allenata da Michael Beale.

Il PSV medita vendetta

I Rangers, dal canto loro, sabato scorso hanno fatto le “prove generali” affrontando il Ross County in Premiership, portando a casa il loro secondo successo (0-2) in campionato.

Finora sei gol segnati e solo uno subito per i Gers, che per ora restano un gradino sotto rispetto agli acerrimi rivali del Celtic, primi in classifica a quota 7 punti. Beale sembra orientato a confermare la stessa formazione scesa in campo la scorsa settimana, con Sima e l’ex Cremonese Dessers in attacco. Nel Psv invece non ce la fanno Obispo e Boscagli.

Come vedere PSV Eindhoven-Rangers in streaming gratis

PSV Eindhoven-Rangers, in programma mercoledì alle 21:00, è valida per il ritorno dello spareggio di qualificazione alla Champions League. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Amazon Prime Video. La telecronaca sarà effettuata da Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese oppure di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di trenta giorni.

Il pronostico

Il Psv era superiore ai Rangers anche un anno fa ma incomprensibilmente non riuscì a fare gol nel match decisivo, nonostante la numerose occasioni create. Stavolta le cose dovrebbero andare in maniera diversa, anche alla luce dell’ottimo momento che stanno attraversando gli olandesi. La squadra di Bosz eviterà verosimilmente la sconfitta in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di PSV Eindhoven-Rangers

PSV EINDHOVEN (4-2-3-1): Benitez; Teze, Ramalho, Schouten, Dest; Veerman, Sangaré; Bakayoko, Saibari, Lang; de Jong.

RANGERS (4-3-1-2): Butland; Tavernier, Goldson, Souttar, Barisic; Raskin, Jack, Cifuentes; Cantwell; Sima, Dessers.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1