Rangers-PSV Eindhoven, Champions League: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Rangers-PSV Eindhoven è un match valido per l’andata degli spareggi di qualificazione alla Champions League e si gioca martedì alle 21:00: pronostici.

Scozzesi e olandesi si ritrovano faccia a faccia a distanza di un anno esatto, sempre in Champions League e sempre negli spareggi di qualificazione.

A spuntarla, in quella circostanza, furono i Rangers che dopo il pirotecnico 2-2 di Glasgow andarono a prendersi la qualificazione nei Paesi Bassi, espugnando il Philips Stadion con un gol di Antonio Colak – oggi al Parma, in Serie B – e staccando il pass per la fase a gironi. Sogna la rivincita il Psv Eindhoven, che come nella passata stagione sembra avere qualcosa in più rispetto ai britannici. In quella che è senz’altro la sfida più avvincente di questi spareggi, sono gli uomini di Peter Bosz – tornato in patria dopo le esperienza con il Bayer Leverkusen e con il Lione – sempre vincenti nelle cinque gare ufficiali giocate finora. I biancorossi hanno inaugurato la stagione con il Johan Cruijff Schaal, la Supercoppa d’Olanda, battendo 1-0 il Feyenoord, campioni in carica dell’Eredivisie. In campionato sono a punteggio pieno dopo due giornate grazie ai successi ottenuti ai danni di Utrecht e Vitesse, mentre in Europa hanno già superato un turno preliminare: non c’è stata storia nel doppio confronto con gli austriaci dello Sturm Graz, travolto 4-1 all’andata e 3-1 al ritorno.

La rivincita, un anno dopo

Ha disputato cinque gare anche la squadra di Michael Beale, che nel turno precedente non ha avuto vita facile contro gli svizzeri del Servette: decisivo il 2-1 di Ibrox dell’andata.

In terra elvetica, invece, i Rangers non sono andati al di là di un pareggio (1-1) in una sfida molto equilibrata, in cui anche i padroni di casa hanno avuto diverse occasioni da gol. Qualificazione che ha fatto passare in secondo piano la sconfitta, inattesa, all’esordio nella Premiership scozzese contro il Kilmarnock. I primi punti sono arrivati nella seconda giornata, grazie alla netta vittoria casalinga contro il Livingston. Nel fine settimana Beale e i suoi uomini hanno fatto registrare un altro risultato positivo, avendo la meglio in League Cup sul Greenock Morton. Per il match con il Psv tornano a disposizione Tavernier, Barisic e Cifuentes, assenti invece Davies e Yilmaz. Dall’altro lato, Bosz può nuovamente convocare Mauro Junior, squalificato contro lo Sturm Graz ma è in ansia per le condizioni di Lang.

Come vedere Rangers-PSV Eindhoven in diretta tv e streaming

La gara tra Rangers e PSV Eindhoven, in programma martedì alle 21:00, è valida per l’andata dello spareggio di qualificazione alla Champions League. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Rangers-PSV Eindhoven sarà trasmessa anche in chiaro su Italia 1 ed in diretta streaming gratuita su Mediaset Play.

Il pronostico

Il Psv come lo scorso anno dà l’impressione di essere superiore ai Rangers in termini di qualità della rosa, ma è vero anche che ad Ibrox gli scozzesi si trasformano. Verosimilmente eviteranno la sconfitta in una gara che, sulla falsariga di un anno fa, potrebbe vedere andare a segno entrambe le squadre almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Rangers-PSV Eindhoven

RANGERS (4-3-3): Butland; Tavernier, Souttar, Goldson, Barisic; Cifuentes, Jack, Cantwell; Sima, Danilo, Dessers.

PSV EINDHOVEN (4-2-3-1): Benitez; Teze, Ramalho, Boscagli, Sambo; Veerman, Sangaré; Bakayoko, Til, Vertessen; de Jong.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1