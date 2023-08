Champions League: i pronostici sulle partite di martedì 15 agosto

Champions League, si giocano le gare di ritorno del terzo turno di qualificazione. Rischia il Marsiglia: notizie e pronostici.

Uno “spettro” si aggira per i preliminari di Champions League. Si tratta del Klaksvik, piccolo club delle Isole Far Oer, che non vuole smettere di stupire. Dopo aver superato contro ogni pronostico i primi due turni di qualificazione alla fase a gironi della più importante manifestazione continentale – eliminate Ferencvaros e Hacken – gli uomini allenati dal norvegese Magne Hoseth sognano un’altra impresa contro il Molde, battuto 2-1 all’andata.

Il primo round è stato appannaggio del Klaksvik, capace di rimontare i campioni in carica di Norvegia grazie ad una doppietta di Frederiksberg. Nella gara di ritorno potranno contare su due risultati su tre: difficile immaginare che facciano le barricate ma di sicuro non partono battuti in partenza. I gol, così come era avvenuto nella seconda sfida con l’Hacken, non dovrebbero mancare. Si profila un match movimentato anche quello tra Maccabi Haifa e Slovan Bratislava: gli israeliani, che nella passata edizione ebbero la meglio sulla Juventus nel girone, all’andata hanno fatto il colpaccio (1-2) e davanti al proprio pubblico dovrebbero evitare la sconfitta, assicurandosi la qualificazione agli spareggi. Tutto facile invece per Galatasaray e Psv Eindhoven. I turchi una settimana fa hanno passeggiato sugli sloveni dell’Olimpia Lubiana ed hanno buone chance di ripetersi anche ad Istanbul. Altra goleada in vista anche per gli olandesi, che nei Paesi Bassi si sono imposti 4-1 sullo Sturm.

Champions League: Marsiglia chiamato alla rimonta

Qualificazione in bilico nella sfida tra gli svizzeri del Servette e gli scozzesi dei Rangers: a Glasgow è finita 2-1 per gli uomini di Michael Beale ma Tavernier e compagni non possono sottovalutare gli elvetici, che dovrebbero segnare almeno una rete.

Ha messo una seria ipoteca sul passaggio del turno il Braga, che ha chiuso al terzo posto l’ultima Primeira Liga: i portoghesi hanno rifilato tre gol al Backa Topola (3-0) ed è improbabile che non escano vittoriosi anche dalla trasferta serba. Equilibrio totale invece tra Sparta Praga e Copenaghen: all’andata cechi e danesi non si sono fatti del male (0-0) ma nella sfida di Praga sono i padroni di casa a partire leggermente favoriti. I polacchi del Rakow vanno a Cipro per difendere il 2-1 di sette giorni fa contro l’Aris Limassol: dovrebbero riuscirci, ma all’interno di un altro match da più di due gol complessivi. Dovrà rimontare l’1-0 di Atene infine il Marsiglia: la squadra di Marcelino rischia una clamorosa eliminazione ma il caloroso pubblico del Velodrome dovrebbe venirle in soccorso nella gara più interessante di questo turno tra i provenzali e il Panathinaikos.

Champions League: probabili vincenti

Sparta Praga o pareggio (in Sparta Praga-Copenaghen, ore 19:00)

Braga (in Backa Topola-Braga, ore 20:00)

Marsiglia (in Marsiglia-Panathinaikos, ore 21:00)

Le partite da almeno un gol per squadra

Aris Limassol-Rakow, ore 19:00

Sturm Graz-PSV Eindhoven, ore 20:30

Servette-Rangers, ore 20:30