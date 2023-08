Monica Bertini, il paradiso all’improvviso: il REEL ti farà girare la testa

Monica Bertini, che fatica riporre in valigia l’amato bikini: la regina di Pressing saluta l’estate con un reel inaspettato.

Fortuna che ci sono i social a colmare, almeno in parte, il peso di certe assenze. Piattaforme come Instagram hanno contribuito ad accorciare le distanze e ci permettono, ogni giorno, di mantenere un contatto, più o meno diretto, con i nostri personaggi del cuore. Con quelli, naturalmente, che più stimiamo.

Ed è solo grazie alle foto e ai reel, quindi, che i telespettatori hanno sopportato finora la mancanza di una certa conduttrice particolarmente apprezzata in Italia. Parliamo di Monica Bertini, regina indiscussa di Mediaset e del mitico Pressing. Quando è calato il sipario sulla stagione 2022/2023, è giunto, anche per lei, il momento di regalarsi un po’ di relax e di tempo libero. Per ritemprare il corpo e la mente ha scelto il mare, dove spesso si reca, a riprova del fatto che al fresco e alla montagna preferisce senza ombra di dubbio le spiagge assolate e la sensazione della salsedine sulla pelle.

Durante queste vacanze, che agli occhi del suo pubblico saranno senz’altro sembrate infinite, ci ha regalato una miriade di contenuti multimediali da sogno. L’abbiamo vista nelle vesti più disparate, sempre elegantissima e femminile come solo lei sa essere. Tra abiti da sera e prendisole, bikini e look casual, abbiamo avuto modo di apprezzarla in diverse, e tutte stratosferiche, versioni.

Monica Bertini non vuole dire addio al bikini

Non sapevamo ancora, però, che il meglio doveva ancora. Che la Bertini stava preparando un finale col botto per salutare la sua amata stagione, l’estate, e per congedarsi prima che fosse tempo, per lei, di tornare a “casa”, ossia negli studi di Pressing.

Già domenica i suoi telespettatori più affezionati hanno avuto la fortuna di riabbracciarla, seppur solo virtualmente. Era lì ad attenderli, in seconda serata su Italia 1, con le sue analisi sempre precise e puntuali e con gli ospiti che erano passati a farle visita. E lì la ritroveremo ogni settimana, per fortuna, per i prossimi mesi.

Ma ora, senza divagare ulteriormente, torniamo al reel che ha fatto girare la testa a tutti i follower che la seguono su Instagram. Prima si vede solo l’acqua, limpida e cristallina, dopodiché ecco arrivare una carrellata di scatti supersensuali in cui la Bertini posa in bikini. Un costume delizioso che ben valorizza le sue forme da capogiro e che, manco a dirlo, ha riscosso una marea di like e di commenti entusiasti.