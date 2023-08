Como-Reggiana, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Como-Reggiana è valida per la seconda giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

La legnata presa contro il Venezia alla prima giornata nessuno se l’aspettava. Tutti vedevano un Como diverso da quello distrutto in Veneto. Eppure la squadra di Longo ci ha rimesso immediatamente le penne, senza nessuna possibilità d’appello. E cerca subito il pronto riscatto contro la Reggiana di Nesta, una squadra neopromossa che deve cercare rinforzi sul mercato per raggiungere l’obiettivo della salvezza.

Andando a vedere le due rose che scenderanno in campo in Lombardia, ci sono pochi dubbi che sono i padroni di casa quelli favoriti. Uomini che hanno molta esperienza in questa categoria, e che possono decidere il match in qualsiasi momento, soprattutto i due attaccanti: Cutrone e Cerri. Elementi che invece in rosa, il tecnico ospite ex difensore del Milan, non ne ha: per questo sta chiedendo al club qualche altro innesto, qualche altro sforzo economico per alzare il livello tecnico della propria squadra. Vedremo. In ogni caso, in questo match, appare decisamente favorito il Como che dovrebbe riuscire a prendersi i tre punti.

Come vedere Como-Reggiana in diretta tv e in streaming

Como-Reggiana è in programma sabato 26 agosto alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Como-Reggiana

Como favorito e alla ricerca di uno scossone dopo la legnata contro il Venezia alla prima giornata di campionato. La squadra di Longo ha le carte in regola per riuscire a battere una Reggiana che sembra ancora al momento essere un cantiere aperto. Una sfida, quella in terra lombarda, che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive. Sì, questa è la sensazione ad un giorno dal match. Con i tre punti che dovrebbero andare ai padroni di casa.

Le probabili formazioni

COMO (4-3-3): Semper; Cassandro, Odenthal, Barba, Ioannaou; Da Cunha, Bellemo, Abildgaard, Chajia; Cerri, Cutrone.

REGGIANA (4-3-1-2): Bardi; Fiamozzi, Romagna, Marcandalli, Pierangolo; Bianco, Cigarini, Portanova; Girma, Pettinari, Varela.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1