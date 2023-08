Cremonese-Bari, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Cremonese-Bari è valida per la seconda giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Chi ha deluso di più alla prima giornata? Noi diciamo la Cremonese di Ballardini che in casa contro il Catanzaro non è andata oltre lo zero a zero finale. Merito comunque anche della formazione calabrese, che ha sfornato una prestazione fatta di un enorme cuore e anche di una certa attenzione tattica che non ha permesso ai lombardi di bucare.

Ha deluso il Bari fino ad un certo punto: i pugliesi in casa contro il Palermo in inferiorità numerica hanno pareggiato (sempre zero a zero) portando a casa un punto importante per come si era messa la partita. Un pareggio accolto bene, senza dubbio contro una squadra quella siciliana che è una delle più attrezzate almeno per aggiungere i playoff. Un Bari che comunque dovrà tornare sul mercato dopo l’infortunio di Menez, che ha chiuso in anticipo la stagione, per via di un infortunio al legamento crociato che ha di fatto chiuso in anticipo la stagione. Insomma, la truppa di Mignani si presenterà in Lombardia senza quell’elemento in grado di far girare una partita con un colpo di prestigio come ha fatto in diverse occasioni con la Reggina l’anno scorso. Dall’altro lato la Cremonese, vuole ovviamene vincere, perché è soprattutto dai match in casa che arrivano i punti che servono alla promozione diretta, obiettivo principale della squadra di Ballardini, uno che sa come si fa.

Come vedere Cremonese-Bari in diretta tv e in streaming

Cremonese-Bari è in programma sabato 26 agosto alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Cremonese-Bari

Un pareggio sembra il risultato più probabile. Ma noi diamo fiducia alla Cremonese, una squadra costruita per la promozione e che chiede spazio ai pugliesi che forse sotto l’aspetto mentale potrebbero pagare lo stop a Menez. Una gara che dovrebbe pure regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni

CREMONESE (4-3-3): Sarr; Sernicola, Locoshvili, Bianchetti, Quagliata; Abrego, Collocolo, Bertolacci; Zanimacchia, Vazquez, Afena.

BARI (4-2-3-1): Brenno; Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci; Kouraopiaus, Maiello, Benali; Sibilli; Nasti, Schleider.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1