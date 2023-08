Conference League: i pronostici sulle partite di giovedì 24 agosto

Conference League, si completa il quadro dell’andata degli spareggi: abbuffata di partite in arrivo. Scende in campo anche la Fiorentina.

È tempo di spareggi anche in Conference League. Tra le squadre che aspirano ad un posto nei gironi ritroviamo pure la Fiorentina. La Viola per il secondo anno di fila – è stata ripescata dopo l’esclusione della Juventus da parte dell’Uefa – punta ad essere di nuovo protagonista in una manifestazione che nella passata edizione la vide arrivare in finale, la prima giocata a livello europeo a distanza di oltre trent’anni dall’ultima.

Ci riprovano gli uomini di Vincenzo Italiano, soprattutto per cancellare il ricordo di quella triste notte di Praga, con il West Ham che ha trovato il gol decisivo a pochi minuti dal fischio finale, quando i supplementari sembravano inevitabili. L’avversario dei gigliati è il Rapid Vienna: gli austriaci sono una squadra ben organizzata e da prendere con le pinze, ma la Fiorentina è nettamente superiore, almeno sulla carta. Se dovesse ripetere la prestazione offerta sabato scorso a Genova nella prima di campionato potrebbe anche archiviare il discorso qualificazione già all’andata. Ma Italiano verosimilmente farà diversi cambi, motivo per cui qualche incognita resta: Viola favorita ma non è da escludere che possa subire almeno una rete. Dovrebbero esordire con una vittoria anche Lille ed Eintracht Francoforte: i francesi se la vedranno con i croati del Rijeka che, nonostante un buon inizio hanno salutato il loro allenatore, passato alla Dinamo Zagabria. I tedeschi, pur ridimensionati rispetto ad un paio di stagioni fa, avranno con ogni probabilità vita facile con il Levski Sofia: in Bulgaria sono previsti almeno tre gol complessivi.

Le previsioni sulle altre partite

Dopo essere stato eliminato nei preliminari di Champions League, il Ferencvaros cerca riscatto in Conference: tra i magiari e la fase ai gironi ci sono i lituani dello Zalgiris, strapazzati dagli svedesi dell’Hacken nel terzo turno di qualificazione in Europa League.

Vittorie alla portata anche per il Viktoria Plzen, impegnato sul campo del Tobol Kostanay, e per il Bodo/Glimt: i gialloneri stanno dominando il campionato in Norvegia ed approfitteranno di un sorteggio favorevole che li ha abbinati al non irresistibile Sepsi. Tra le gare potenzialmente più spettacolari c’è quella tra Fenerbahçe e Twente: gli olandesi sono un brutto cliente, ma Dzeko e compagni finora non ne hanno sbagliata una. Qualificazione non impossibile neppure per l’Az Alkmaar, arrivato in semifinale nella passata edizione: gli olandesi dovrebbero esordire con un successo sui norvegesi del Brann.

Conference League: probabili vincenti

Viktoria Plzen (in Tobol-Viktoria Plzen, ore 16:00)

Ferencvaros (in Zalgiris-Ferencvaros, ore 18:00)

Bodo/Glimt (in Sepsi-Bodo/Glimt, ore 19:00)

Fenerbahçe (in Fenerbahçe-Twente, ore 19:00)

Besiktas o pareggio (in Dinamo Kiev-Besiktas, ore 19:00)

AZ Alkmaar (in AZ Alkmaar-Brann, ore 20:45)

Ballkani o pareggio (in Ballkani-BATE Borisov, ore 20:45)

Le partite da almeno un gol per squadra

Rapid Vienna-Fiorentina, ore 19:00

Dinamo Kiev-Besiktas, ore 19:00

Genk-Adana Demirspor, ore 20:00

Midtjylland-Legia Varsavia, ore 20:00