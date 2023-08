Camila Giorgi esce allo scoperto: nella sua vita adesso c’è lui

Camila Giorgi, una foto per raccontare al popolo dei social la bella novità: adesso ha occhi solo per lui.

Sembra un tipo tosto, quasi glaciale se vogliamo. Ma l’abito, si sa, non fa il monaco. Men che meno quelli, supersexy, che la splendida Camila Giorgi è solita indossare per dare libero sfogo alla sua passione per la moda e alla sua implacabile vanità.

Dietro la lingerie di pizzo, gli shorts microscopici e le gonne “invisibili” si nasconde, tuttavia, un cuore grande così. Una sensibilità fuori dal comune. Parla poco, la tennista di Macerata, ma quando lo fa è questo che emerge dalle sue parole. Gli occhi le si illuminano quando parla di papà Sergio, ad esempio, al quale ha più volte sottolineato di dovere tutto. È lui ad averla allenata e plasmata. È lui, al netto delle critiche ricevute negli anni per i suoi metodi, definiti militareschi e poco ortodossi, ad aver fatto di lei una campionessa. Ed è per questo motivo che la vincitrice del Canada Open 2021 non permette che si parli male di lui.

Ma gli occhi le brillano anche quando è in compagnia di qualcun altro, per la verità. La Giorgi ama gli animali ed è pazza, soprattutto, del suo fidato amico a quattro zampe di nome Rush. Lo stesso dobermann che, spesso e volentieri, è apparso sul suo profilo Instagram, intento a giocare con la sua padroncina e a rincorrere, manco a dirlo, palline da tennis.

Camila Giorgi, il suo cuore batte per tutti e due

Quando è con lui Camila si scioglie, ma sembra proprio che Rush non sia il suo solo ed unico grande amore. La foto comparsa nelle scorse ore sui social, infatti, ci rivela che c’è qualcun altro, adesso, nella vita dell’ex numero 1 d’Italia.

La splendida tennista marchigiana si è scattata un selfie allo specchio, come se volesse annunciare questa new entry. Sempre ammesso che sia in effetti suo e che non lo abbia preso “in prestito” solo per il tempo dello scatto. In braccio porta con sé un cucciolo di volpino assolutamente delizioso, tutto bianco e dal pelo arruffato. La Giorgi sorride, il che non fa altro che testimoniare quanto grande sia il suo amore per i cani e, più in generale, per gli animali.

Una passione di cui in pochi erano a conoscenza, dal momento che la nativa di Macerata, dicevamo, non si sbottona mai più di tanto. Sapevate, ad esempio, che sogna di fare la scrittrice e di pubblicare, prima o poi, un romanzo? C’è un mondo tutto da scoprire, insomma, dietro quei muscoli scolpiti e quelle curve stratosferiche. Della serie mai fermarsi all’apparenza.