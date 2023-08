Ludogorets-Ajax, Europa League: tv, streaming, formazioni, pronostici

Ludogorets-Ajax è un match valido per l’andata degli spareggi di qualificazione all’Europa League e si gioca giovedì alle 20:00: pronostici.

Il Ludogorets è retrocesso dalla Champions League dopo aver avuto la peggio nel doppio confronto, lo scorso luglio, con l’Olimpia Lubiana nel secondo turno di qualificazione.

Un’eliminazione assolutamente inaspettata per il club campione di Bulgaria, che sembrava possedere le credenziali giuste per giungere quantomeno agli spareggi. I biancoverdi ad oggi non sono sicuri neppure di disputare la fase a gironi di Europa League, visto che il sorteggio li ha accoppiati al blasonato Ajax, senz’ombra di dubbio una delle più forti tra quelle che giocheranno gli spareggi. L’andata va in scena a Razgrad, dove il Ludogorets non ha mai perso nelle partite giocate finora: le uniche sconfitte degli uomini di Ivaylo Petev sono maturate tutte fuori casa. E non sono neppure poche: l’ultimo dispiacere gliel’ha regalato domenica scorsa il Cherno More (1-0) al termine di un match caratterizzato dall’eccessivo nervosismo. Non a caso la squadra che vince ininterrottamente da dodici anni di fila il campionato bulgaro ha chiuso addirittura in nove. Per il Ludogorets è il secondo k.o. in Parva Liga dopo quello rimediato all’esordio, a luglio, contro il Krumovgrad (3-1).

Despodov e compagni hanno già debuttato anche in Europa League, estromettendo l’Astana nel terzo turno di qualificazione. Risoluta la reazione biancoverde dopo la sconfitta (2-1) dell’andata: nel match di ritorno il Ludogorets ha letteralmente spazzato via (5-1) i kazaki.

Per l’Ajax invece si tratta dell’esordio stagionale in Europa. Nel tentativo di voltare pagina dopo una stagione deludente, i biancorossi si sono affidati a Maurice Steijn. L’esordio, tuttavia, non ha del tutto convinto i tifosi del club di Amsterdam, che nei primi due turni di Eredivisie ha racimolato una vittoria (4-1 all’Heracles) e un pareggio (2-2) con l’Excelsior. Il materiale per fare bene c’è ma i tempi d’oro di Erik ten Hag oggi appaiono lontanissimi.

Come vedere Ludogorets-Ajax in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara tra Ludogorets e Ajax, in programma giovedì alle 20:00 e valida per l’andata degli spareggi di qualificazione all’Europa League, in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Nessuna piattaforma, satellitare o streaming, ha acquistato i diritti sui turni preliminari della seconda competizione europea.

Il pronostico

Un Ajax ancora balbettante ed alle prese con una fase di non possesso palla problematica potrebbe incassare almeno una rete nella trasferta bulgara. Ad ogni modo, chi non volesse puntare apertamente sui Lancieri può virare sull’opzione gol: non mancheranno.

Le probabili formazioni di Ludogorets-Ajax

LUDOGORETS (4-3-3): Sluga; Witry, Verdon, Sundberg, Heister; Goncalves, Piotrowski, Yordanov; Tekpetey, Seco, Despodov.

AJAX (4-2-3-1): Gorter; Rensch, Medic, Hato, Salah-Eddine; Tahirovic, van den Boomen; Borges, Kudus, Bergwijn; Brobbey.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2