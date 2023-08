Osasuna-Club Brugge, Conference League: tv, streaming, formazioni, pronostici

Osasuna-Club Brugge è un match valido per l’andata degli spareggi di qualificazione alla Conference League e si gioca giovedì alle 20:30: pronostici.

Dopo un’assenza di sedici lunghi anni dalle competizioni internazionali l’Osasuna si prepara a rivivere le emozioni che solo le notti europee sanno regalare.

Tuttavia, il sogno del club di Pamplona ha rischiato di svanire proprio sul più bello: lo scorso luglio, infatti, la Uefa aveva inizialmente escluso i navarri dalla Conference League per via di un vecchio caso di calcioscommesse, per poi però tornare sui suoi passi e riammettere in extremis la squadra di Jagoba Arrasate. Un allenatore che, nonostante le risorse limitatissime, è riuscito a realizzare un piccolo capolavoro. L’Osasuna, con lui in panchina, ha fatto passi da gigante: dalla lotta per non retrocedere si è man mano assestata attorno a metà classifica, fino al settimo posto conquistato lo scorso maggio, battendo in volata Athletic Bilbao e Maiorca. Ha sfiorato addirittura un titolo, arrivando a giocarsi la finale di Coppa del Re contro il Real Madrid, persa 2-1 contro i Blancos di Carlo Ancelotti. Reduci da un buon precampionato, gli uomini di Arrasate debuttano sul palcoscenico continentale dopo aver giocato due partite di campionato. All’esordio hanno avuto la meglio sul Celta Vigo in trasferta (0-2) ma sabato scorso, forse distratti dall’impegno di coppa hanno incassato la prima sconfitta, arrendendosi 0-2 davanti al proprio pubblico contro l’Athletic.

Il Club Brugge è in salute

Non il miglior modo per prepararsi ad una delicata sfida con il Club Brugge, uno degli avversari più scomodi che potesse capitare in questo momento della stagione.

I belgi, spesso protagonisti nei gironi di Champions League, in seguito al campionato molto deludente dello scorso anno – sono arrivati soltanto quarti in Pro League – stavolta giocheranno una competizione minore, nella quale in ogni caso potranno dire la loro. I nerazzurri, guidati dal norvegese Ronny Deila, hanno iniziato la stagione ormai un mese fa, partendo dal secondo turno di qualificazione. Eliminati Aarhus e KA Akureyri, il Club Brugge è partito come meglio non poteva anche in campionato e dopo quattro giornate è al comando della classifica con 10 punti conquistati su 12 disponibili, segnando ben 14 gol.

Come vedere Osasuna-Club Brugge in diretta tv e streaming

La gara tra Osasuna e Club Brugge, in programma giovedì alle 20:30 e valida per l’andata degli spareggi di qualificazione alla Conference League, in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Nessuna piattaforma, satellitare o streaming, ha acquistato i diritti sui turni preliminari della terza competizione europea.

Il pronostico

Doppia sfida che si preannuncia equilibrata e nella quale potrebbe rivelarsi determinante il fattore campo. In Spagna, tuttavia, immaginiamo che l’Osasuna riesca ad ottenere quantomeno un risultato positivo. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Osasuna-Club Brugge

OSASUNA (4-3-3): Fernandez; Pena, Catena, D. Garcia, Mojica; Moncayola, Torro, Oroz; R. Garcia, Gomez, Budemir.

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet; Buchanan, Mechele, Spileers, Sabbe; Vetlesen, Onyedika; Skov Olsen, Zinckernagel, Nusa; Thiago.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1