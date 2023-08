Osasuna-Athletic Bilbao, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Osasuna-Athletic Bilbao è una partita della seconda giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Uno dei colpi più importanti della prima giornata della Liga lo ha piazzato senza dubbio l’Osasuna, che è andato a vincere sul campo del Celta Vigo. Un colpaccio esterno che ha fatto capire una cosa: la formazione che ospiterà l’Athetic Bilbao potrebbe essere una mina vagante in questa stagione spagnola.

Dall’altro lato il Bilbao arriva a questa uscita dopo una delusione: ora, parliamoci chiaro, perdere contro il Real Madrid ci può stare, ma non in questo modo, senza nemmeno riuscire ad abbozzare una reazione importante nell’arco dei novanta minuti e dopo essere andato sotto già nel primo tempo. Una mancanza d’orgoglio per i baschi che hanno la voglia e l’intenzione di rifarsi contro un Osasuna che, invece, potrebbe volare sulle ali dell’entusiamo.

Ora, pensare che i padroni di casa possano vincere semplice appare difficile. Una gara assai equilibrata quella della notte di sabato, che alla fine potrebbe anche regalare un pareggio. Un punto che sarebbe probabilmente ben accettato da entrambe le formazioni.

Dove vedere Osasuna-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

Osasuna-Athletic Bilbao è una gara valida per la seconda giornata della Liga ed è in programma sabato alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Gara da almeno una rete per squadra. Sì, sia l’Osasuna che l’Athletic Bilbao dovrebbero riuscire a trovare la via della rete. E come risultato finale? Un pareggio, in una gara che comunque dovrebbe regalare meno di tre reti complessive. Potrebbe realmente finire 1-1.

Le probabili formazioni di Osasuna-Athletic Bilbao

OSASUNA (4-3-3): Herrera; Pena, Catena, D Garcia, Mojica; Moncayola, Torro, Oroz; R Garcia, Budimir, Gomez.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; De Marcos, Vivian, Paredes, Lekue; Ruiz de Galarreta, Vesga; N Williams, Sancet, Berenguer; I Williams.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1