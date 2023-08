Hibernian-Aston Villa, Conference League: tv, streaming, formazioni, pronostici

Hibernian-Aston Villa è un match valido per gli spareggi di qualificazione alla Conference League e si gioca mercoledì alle 18:45: pronostici.

Quando si affrontano squadre inglesi e scozzesi non si tratta mai di sfide banali, soprattutto per il carico di significati extracalcistici che si trascinano dietro. A livello tecnico e qualitativo, però, spesso c’è un vero e proprio abisso tra i club che partecipano alla Premier League e quelli della Premiership, a meno che non si tratti delle due big Rangers e Celtic.

Negli spareggi di accesso alla fase a gironi della Conference League invece si scontreranno Aston Villa, che sogna ardentemente di tornare a giocare una competizione Uefa a distanza di 12 anni dall’ultima volta, e Hibernian, storico club di Edimburgo, impegnato nei preliminari dallo scorso luglio. I Villans, com’era accaduto per il West Ham lo scorso anno – i pronostici alla fine sono stati rispettati – partono indiscutibilmente tra i favoriti per la vittoria della coppa. La proprietà ha investito tanto anche quest’anno per regalare ad Unai Emery una rosa lunga e ricambi validi, affinché riesca ad affrontare al meglio il faticoso doppio impegno settimanale. L’ultimo acquisto in ordine di tempo è stato quello di Nicolò Zaniolo, arrivato dal Galatasaray. L’ex romanista si va ad aggiunge ad una lista che comprendeva già i vari Tielemans, Diaby e Pau Torres. Nelle prime due giornate di Premier League abbiamo visto un Aston Villa a due facce: prima la sconfitta umiliante (5-1) all’esordio contro il Newcastle, poi il roboante 4-0 rifilato all’Everton di domenica scorsa.

McGinn ritrova i “suoi” Hibs

La stagione dell’Hibernian è iniziata invece lo scorso luglio: nel primo turno di qualificazione gli scozzesi hanno dovuto ribaltare l’Inter Club d’Escaldes, che all’andata aveva avuto clamorosamente la meglio 2-1. Nel ritorno non c’è stata storia, con i biancoverdi di Lee Johnson che hanno travolto gli andorrani con un nettissimo 6-1.

Nel secondo turno gli “Hibs” se la sono dovuta vedere con gli svizzeri del Lucerna (3-1 e 2-2), domati all’interno di altre due gare assai prolifiche. La formazione di Edimburgo, tuttavia, sta deludendo in campionato, dove finora ha collezionato due sconfitte su due. Lo stadio di Easter Road si prepara a riaccogliere John McGinn, oggi capitano dell’Aston Villa, ma con un passato proprio in maglia biancoverde. La vestì infatti dal 2015 al 2018.

Come vedere Hibernian-Aston Villa in diretta tv e streaming

La gara tra Hibernian e Aston Villa, in programma mercoledì alle 18:45 e valida per l’andata degli spareggi di qualificazione alla Conference League, in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Nessuna piattaforma, satellitare o streaming, ha acquistato i diritti sui turni preliminari della terza competizione europea.

Il pronostico

Emery in Scozia dovrebbe schierare una formazione abbastanza competitiva ed è difficile, in tutta franchezza, immaginare un risultato diverso da una vittoria dei Villans, nettamente superiori rispetto ai “cugini”. I Villans dovrebbero verosimilmente chiudere in vantaggio entrambi i tempi di gioco.

Le probabili formazioni di Hibernian-Aston Villa

HIBERNIAN (4-2-3-1): Marshall; Miller, Fish, Hanlon, Stevenson; Newell, Campbell; Youan, Le Fondre, Boyle; Vente.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; Kamara, Tielemans; Diaby, McGinn, Bailey; Watkins.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2