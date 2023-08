Aston Villa-Everton, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Aston Villa-Everton è una partita valida per la seconda giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: tv, formazioni, pronostici.

È stata un vero e proprio shock la sconfitta rimediata dall’Aston Villa nella prima giornata di Premier League contro il Newcastle. Un 5-1 senza alcuna possibilità d’appello, che ridimensiona – almeno per il momento – la squadra di Unai Emery, secondo gli addetti ai lavori una delle potenziali sorprese della stagione appena iniziata.

Nel match del St. James’ Park i Villans sono rimasti in partita esclusivamente per un tempo, per poi naufragare nella ripresa, incassando altri tre gol. Non ha aiutato neppure l’infortunio occorso al difensore Mings, uscito dopo trenta minuti. Un’umiliazione inattesa, che i tifosi si sarebbero risparmiati volentieri: in ogni caso era solo la prima partita di campionato, per cui nessun dramma. L’Aston Villa parte sicuramente dietro alle attuali big del massimo campionato inglese, ma ha fatto l’ennesimo mercato ambizioso – nelle prossime settimane potrebbero arrivare altri colpi – e quasi certamente dirà la sua nella lotta per un posto in Europa. Emery e i suoi uomini dovranno inoltre far fronte al doppio impegno: il debutto in Conference League è previsto già nella prossima settimana, con i Villans che per accedere alla fase a gironi della competizione vinta lo scorso anno dal West Ham dovranno avere la meglio sugli scozzesi dell’Hibernian nel doppio spareggio.

Prima di riassaporare l’Europa l’Aston Villa esordirà davanti al suo pubblico contro l’Everton, con l’obiettivo di allungare la serie di vittorie casalinghe, conquistando l’ottava di fila.

Anche i Toffees, che nello scorso campionato si sono salvati all’ultimo respiro, hanno perso all’esordio, cadendo a Goodison Park (0-1) contro il Fulham. Ciononostante il tecnico Sean Dyche ha ben poco da rimproverarsi. È stato il suo Everton a fare la partita: a Tarkowski e compagni, infatti, è mancato solamente il gol. Ora la sfida del Villa Park, contro un’Aston Villa che non perde da otto partite contro il club di Liverpool: nella Premier League 2023-24 la compagine di Birmingham ebbe la meglio sia all’andata che al ritorno (2-1 e 0-2).

Come vedere Aston Villa-Everton in diretta tv e in streaming

Aston Villa-Everton è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

C’è da aspettarsi una reazione importante da parte dell’Aston Villa, ferito dopo il roboante 5-1 rimediato a Newcastle. L’Everton è reduce da una gara sfortunata, in cui ha creato tanto ed avrebbe meritato almeno un pareggio. Ma la sensazione è che i Toffees dovranno attendere per ottenere i primi punti stagionali. Villans favoriti per la vittoria.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Everton

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; Kamara, Douglas Luiz; Diaby, Tielemans, McGinn; Watkins.

EVERTON (4-5-1): Pickford; Patterson, Tarkowski, Keane, Young; Iwobi, Onana, Doucouré, Gueye, Danjuma; Maupay.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0