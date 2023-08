Lille-Nantes, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Lille-Nantes è una partita della seconda giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 13:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Il Lille di Paulo Fonseca è uscito indenne dall’Allianz Riviera di Nizza, evitando la sconfitta all’esordio in campionato e portando a casa un punto prezioso contro una diretta concorrente per l’Europa.

L’ex allenatore della Roma deve ringraziare un colpo di testa del difensore centrale Diakité, autore del gol del pareggio al 94′, quando ormai i rossoneri si stavano preparando a festeggiare il loro primo successo stagionale. Un pareggio (1-1) tutto sommato meritato, soprattutto per quanto visto nel secondo tempo, con il Lille che dopo essere finito sotto nella prima mezz’ora è salito in cattedra e si è presentato più volte davanti alla porta difesa dal polacco Bulka, sfiorando a più riprese la rete del pari. I Dogues sperano di essere più fortunati nella sfida casalinga contro il Nantes, in quella che è diventata una vera e propria fortezza. La squadra di Fonseca, infatti, non perde davanti ai suoi tifosi da quasi un anno. Era il 31 agosto quando il Nizza violò lo stadio “Pierre Mauroy”. Per il Lille sarà importante avvicinarsi nelle migliori condizioni possibili e con l’umore alto al primo impegno continentale, l’andata dello spareggio di accesso alla fase a gironi di Conference League con il Rijeka, in programma giovedì prossimo. Fonseca pensa difatti ad un minimo di turnover, visto che l’infermeria è tutt’altro che vuota: sono assenti Umtiti, Bayo, Ounas e Djalo.

Il Lille non perde in casa ormai da un anno

I gialloverdi, che nella passata stagione si sono salvati per il rotto della cuffia, si sono arresi al Tolosa, che li ha battuti in rimonta (1-2) davanti al loro pubblico.

Di nuovo indigesti i biancoviola per i Canarini, che lo scorso aprile erano stati travolti dagli occitani nella finale di Coupe de France con un pesantissimo 5-1. Il Nantes, nonostante il cambio in panchina – Pierre Aristouy ha preso il posto di Antoine Kombouare – sembra non aver risolto i vecchi problemi, che l’avevano condotto a un passo dalla retrocessione. Oltre al portiere Lafont, alle prese con un infortunio alle costole che lo terrà fuori almeno due mesi, mancheranno anche il difensore Centonze e l’attaccante Ganago.

Il pronostico

Il Lille dovrebbe riuscire ad avere la meglio contro un Nantes che non dà l’impressione di aver cambiato rotta rispetto alla scorsa stagione. Probabile un successo casalingo in un match in cui le reti complessive dovrebbero essere almeno due.

Le probabili formazioni di Lille-Nantes

LILLE (4-3-3): Chevalier; Tiago Santos, Gudmundsson, Alexsandro, Ismaily; Gomes, André, Cabella; Virginius, David, Haraldsson.

NANTES (3-4-3): Descamps; Zézé, Pierre-Gabriel, Pallois; Coco, Chirivella, Moutoussamy, Merlin; Mollet, Mohamed, Simon.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0