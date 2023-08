Ligue 1, pronostici seconda giornata: partite domenica ore 15:00

Ligue 1, il neopromosso Le Havre vuole fare lo sgambetto al Brest, mentre il Nizza di Farioli sogna il colpaccio a Lorient: pronostici.

Uno dei risultati più sorprendenti della prima giornata di Ligue 1 è stato il pareggio portato via dal neopromosso Le Havre dall’insidiosa trasferta di Montpellier.

Il club della Normandia, tornato in massima serie dopo quattordici anni di attesa, è riuscito ad evitare la sconfitta (2-2) all’ultimo respiro grazie ad un gol di Grandsir, quando ormai si stava per entrare nel recupero. Le prime indicazione sono tutto sommato positive e smentiscono i più scettici sulle possibilità di salvezza degli uomini allenati dallo sloveno Luka Elsner. È reduce da una rimonta anche il Brest, prossimo avversario del Le Havre allo stadio Océane. L’unica differenza è che i bretoni di Eric Roy si sono presi l’intera posta in palio, regalando il primo dispiacere al Lens, arrivato secondo nell’ultimo campionato dietro al Psg. La rete decisiva, quella del 3-2 definitivo, l’ha realizzata su rigore il fantasista Del Castillo a tre minuti al 90′. Entrambe hanno dimostrato di attraversare un buon momento dal punto di vista realizzativo, motivo per cui potrebbe venirne fuori un match prolifico, da almeno una rete per parte. L’entusiasmo che si respira a Le Havre sarà determinante per consentire ai padroni di casa di strappare un altro risultato positivo.

Le previsioni sulle altre partite

È iniziata con un pareggio l’avventura sulla panchina del Nizza del giovane tecnico italiano Francesco Farioli. I rossoneri si sono divisi la posta con il Lille, una diretta concorrente, subendo la rete del pari in pieno recupero. Tanto rammarico a fine match ma l’1-1, per quello che si è visto in campo, era francamente il risultato più giusto.

Ha pareggiato (0-0) anche il Lorient, ma quello dei Merlus vale “doppio” considerato che sono usciti indenni dal Parco dei Principi di Parigi contro un Psg scosso dalla vicenda Mbappé e troppo poco concreto nella metà campo avversaria. Allo stadio Le Moustoir andrà in scena con ogni probabilità una gara molto equilibrata, tra due squadre che hanno fatto subito vedere cose interessanti. Dovrebbero andare a segno entrambe, com’è avvenuto 5 volte negli ultimi sei precedenti. Il Nizza però ha qualcosa in più e non sarebbe una sorpresa se riuscisse a far ritorno in Costa Azzurra con almeno un punto in tasca. Ha voglia di riscatto, infine, il Reims di Will Still, una delle grandi rivelazioni della passata stagione. Ha il sapore della beffa la sconfitta subita all’esordio al Velodrome contro il Marsiglia: i biancorossi erano passati subito in vantaggio con Ito, ma dopo essere stati raggiunti da Ounahi hanno incassato la rete definitivo sorpasso ad un quarto d’ora dalla fine (2-1). Immaginiamo un copione diverso nel match con il Clermont, che una settimana fa ha dovuto fare i conti con la furia del Monaco, passato allo stade Montpied con un netto 4-2.

Ligue 1: possibili vincenti

Le Havre o pareggio (in Le Havre-Brest)

Nizza o pareggio (in Lorient-Nizza)

Reims (in Reims-Clermont)

Le partite da almeno un gol per squadra

Le Havre-Brest

Lorient-Nizza

Ligue 1: la partita da almeno tre gol complessivi

Reims-Clermont