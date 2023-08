Lione-Montpellier, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Lione-Montpellier è una partita della seconda giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17:00: probabili formazioni, pronostici.

È iniziata con una sconfitta l’era Textor, il nuovo proprietario del Lione che lo scorso maggio ha rilevato il club mettendo fine al lunghissimo “regno” di Jean-Michel Aulas, storico presidente dei Gones rimasto in carica per 36 anni. La squadra di Laurent Blanc, in perfetta continuità con i risultati deludenti fatti registrare nelle amichevoli – una vittoria e quattro sconfitte – domenica scorsa si è dovuta arrendere allo Strasburgo (2-1).

Lacazette e compagni hanno avuto numerose occasioni per sbloccare per primi la partita ma l’attacco, composto – oltre all’ex Arsenal – da giovani giocatori di indubbio talento come Barcola, Caqueret e Cherki, ha sparato a salve. Gli alsaziani sono stati invece più concreti, segnando due gol nella ripresa. Inutile, a due minuti dalla fischio finale, la rete dell’argentino Tagliafico, che ha avuto solo il merito di rendere il passivo meno pesante. Il Lione conferma dunque di non essere una squadra “da trasferta”: se nella passata stagione i Gones hanno mancato l’Europa per il secondo anno di fila la causa principale è proprio del rendimento altalenante fuori casa, dove gli uomini di Blanc hanno collezionato 8 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte. Per alzare l’asticella, la proprietà negli ultimi giorni di mercato cercherà di regalare all’ex tecnico della nazionale transalpina rinforzi di qualità ma finora le operazioni in entrata hanno lasciato a desiderare, specialmente se confrontate alle uscite.

Esordio da dimenticare per il Lione

Il Lione, infatti, non è riuscito a reinvestire i circa 50 milioni che hanno fruttato le cessioni di Lukeba e Faivre, finiti rispettivamente al Lipsia e al Bournemouth.

Per sostituirli sono arrivati Caleta-Car, Mata e Maitland-Niles, ma la tifoseria attende colpi di maggior spessore. Nella seconda giornata, intanto, al Groupama Stadium arriva il Montepellier, reduce da un pirotecnico 2-2 con il neopromosso Le Havre. Un pareggio che tuttavia ha lasciato l’amaro in bocca alla squadra allenata da Michel Der Zakarian, raggiunta all’ultimo respiro da un gol di Grandsir. Ci sono i presupposti per assistere ad una gara divertente contro il Lione, che nella scorsa edizione del massimo campionato francese ebbe la meglio sia all’andata che al ritorno (1-2 e 5-4).

Come vedere Lione-Montpellier in diretta tv e in streaming

La gara tra Lione e Montpellier, in programma sabato alle 17:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato francese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Il Lione in casa solitamente si trasforma e stavolta dovrebbe riuscire a conquistare la prima vittoria stagionale. Come nelle sfide dello scorso anno con il Montpellier, altra squadra che non rinuncia ad attaccare, è assai probabile che le reti complessive saranno almeno tre.

Le probabili formazioni di Lione-Montpellier

LIONE (4-2-3-1): Riou; Mata, Caleta-Car, Diomandé, Tagliafico; Tolisso, Lepenant; Barcola, Caqueret, Cherki; Lacazette.

MONTPELLIER (4-2-3-1): Lecomte; Sacko, Jullien, Kouyaté, Sylla; Chotard, Ferri; Al-Taamari, Savanier, Khazri; Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1