Metz-Marsiglia, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Metz-Marsiglia è una partita della seconda giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

La stagione del Marsiglia è cominciata con una delusione davvero cocente ed inattesa: la mancata qualificazione alla fase a gironi della Champions League. Alla squadra allenata dallo spagnolo Marcelino martedì scorso non è riuscita la rimonta nella gara di ritorno con il Panathinaikos, valida per il terzo turno preliminare della competizione regina.

Sconfitti a sorpresa in Grecia (1-0), i provenzali erano chiamati a battere la formazione di Atene con almeno due gol di scarto: la missione sembrava compiuta, ma al nono minuto di recupero della ripresa è arrivata la doccia gelata del gol di Ioannidis, che ha spedito la partita ai supplementari ed infine ai rigori, dove è stato fatale l’errore dell’ex centrocampista dell’Arsenal Guendouzi. Non inizia con il piede giusto, dunque, l’avventura del tecnico spagnolo, che ha preso il posto del dimissionario Igor Tudor. In campo continentale il Marsiglia ripartirà dai gironi di Europa League, mentre in campionato Rongier e compagni ora vanno in cerca di riscatto nella trasferta di Metz, con l’obiettivo di portare a casa la seconda vittoria consecutiva e restare a punteggio pieno insieme a Rennes, Tolosa, Brest, Strasburgo e Monaco. In Ligue 1, infatti, l’esordio è stato positivo: nel primo turno il Marsiglia ha raccolto un successo in rimonta contro il Reims: decisivi i gol di Ounahi, uno dei protagonisti dell’ultimo Mondiale con il Marocco, e dell’ex Braga Vitinha.

Esordio infausto per il Metz

La trasferta di Metz, nonostante la neopromossa abbia incassato un pesante 5-1 a Rennes domenica scorsa, può celare qualche insidia.

Les Grenats si erano presentati al Roazhon Park forti di un imbattibilità che durava dallo scorso gennaio – comprese le amichevoli prestagionali – ma dopo un primo tempo equilibrato la squadra di Lazlo Boloni si è sgretolata nella ripresa, crollando sotto i colpi dei rossoneri. La retroguardia del Metz verrà verosimilmente messa a dura prova da giocatori del calibro di Vitinha, Veretout e Aubameyang – l’ex attaccante dell’Arsenal ha segnato una doppietta contro il Panathinaikos – e con Marcelino che potrà contare sull’intera rosa a disposizione. L’attacco granata sarà invece sulle spalle di Mikautadze, mentre Tetteh, prelevato in questa sessione di mercato dall’Hull City, partirà dalla panchina.

Come vedere Metz-Marsiglia in diretta tv e in streaming

Metz-Marsiglia è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

A Rennes il Metz ha dimostrato di essere una squadra coraggiosa ed impavida, sfidando a viso aperto un avversario superiore ma in fase di non possesso ha commesso troppi errori. Desideroso di dimenticare al più presto la delusione patita nei preliminari di Champions League, il Marsiglia dovrebbe riuscire a passare nella città del Gran Est in un match che molto probabilmente regalerà almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Metz-Marsiglia

METZ (4-2-3-1): Oukidja; Colin, Traoré, Candé, Kouao; Maiga, N’Doram; Sabaly, Camara, Maziz; Mikautadze.

MARSIGLIA (4-4-2): Pau Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Renan Lodi; Sarr, Kondogbia, Rongier, Harit; Vitinha, Aubameyang.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3