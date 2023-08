I pronostici di martedì 15 agosto: Champions League, League One e Two

I pronostici di martedì 15 agosto: ci sono ben dieci partite di qualificazione ai gironi di Champions League, in campo anche League One e Two.

Il piatto forte di questo menù di Ferragosto sono le partite di qualificazione ai gironi di Champions League. Il Klaksvik, piccolo club delle Isole Far Oer, non vuole smettere di stupire. Dopo aver superato contro ogni pronostico i primi due turni di qualificazione alla fase a gironi della più importante manifestazione continentale – eliminate Ferencvaros e Hacken – gli uomini allenati dal norvegese Magne Hoseth sognano un’altra impresa contro il Molde, battuto 2-1 all’andata. Stavolta la favola potrebbe finire in una partita da almeno tre gol complessivi.

Dovrà rimontare l’1-0 di Atene pure il Marsiglia: la squadra di Marcelino rischia una clamorosa eliminazione ma il caloroso pubblico del Velodrome dovrebbe venirle in soccorso nella gara più interessante di questo turno tra i provenzali e il Panathinaikos.

Pronostici altre partite

Qualificazione in bilico nella sfida tra gli svizzeri del Servette e gli scozzesi dei Rangers: a Glasgow è finita 2-1 per gli uomini di Michael Beale ma Tavernier e compagni non possono sottovalutare gli elvetici, che dovrebbero segnare almeno una rete.

Tutto facile invece per Galatasaray e Psv Eindhoven. I turchi una settimana fa hanno passeggiato sugli sloveni dell’Olimpia Lubiana ed hanno buone chance di ripetersi anche ad Istanbul. Altra goleada in vista anche per gli olandesi, che nei Paesi Bassi si sono imposti 4-1 sullo Sturm.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Maccabi Haifa segna tra due e quattro gol in Maccabi Haifa-Slovan Bratislava, Champions League, ore 19:00

Vincenti

• Molde (in Molde-Klaksvik, Champions League, ore 19:00)

• Galatasaray (in Galatasaray-NK Olimpia Lubiana, Champions League, ore 20:00)

• Marsiglia (in Marsiglia-Panathinaikos, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Molde-Klaksvik, Champions League, ore 19:00

• Galatasaray-Olimpia Lubiana, Champions League, ore 20:00

• Sturm Graz-PSV Eindhoven, Champions League, ore 20:30

• Blackpool-Port Vale, League One, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Aris Limassol-Rakow, Champions League, ore 19:00

• Servette-Rangers, Champions League, ore 20:30

• Charlton-Bristol Rovers, League One, ore 20:45

• Forest Green-Swindon, League One, ore 20:45

Il “clamoroso”

Maccabi Haifa vincente e almeno un gol per squadra (in Maccabi Haifa-Slovan Bratislava, Champions League, ore 19:00)