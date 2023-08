Emma Raducanu, tifosi al settimo cielo: l’ultima foto è uno spettacolo

Emma Raducanu è tornata a far sognare i follower con una carrellata di scatti sui social. I tifosi sono al settimo cielo: la meravigliosa tennista li ha stregati.

Fin dai suoi esordi, Emma Raducanu si è guadagnata l’attenzione degli appassionati di tennis raggiungendo risultati incredibili. In tempi più recenti, tuttavia, la tennista è andata incontro ad un periodo decisamente negativo: tra sconfitte, pressioni sempre più forti ed infortuni, si è ritrovata a precipitare progressivamente di posizione in classifica. Al momento, però, è più determinata che mai a tornare sui suoi passi.

Era il 2021 quando, a soli 18 anni, Emma Raducanu ha partecipato allo US Open sorprendendo il pubblico. La giocatrice, all’epoca 150esima nel ranking mondiale, si è spinta fino alle finali, affermandosi come la vincitrice del prestigioso torneo. Il successo l’ha portata a battere diversi record: primo tra tutti, quello di donna più giovane ad essersi aggiudicata un risultato simile dopo il trionfo di Maria Sharapova a Wimbledon nel 2004.

Inoltre, la Raducanu è diventata la prima inglese a portare a casa la vittoria di uno Slam dai tempi di Virginia Wade (che ha ottenuto lo stesso risultato nel lontano 1977). Insomma, la giovane tennista ha raggiunto un traguardo importantissimo facendosi conoscere in tutto il mondo. A distanza di un anno Emma è schizzata nella top ten del ranking, alla posizione numero 10.

Emma Raducanu si gode la bella stagione: le foto infiammano i social

Per molto tempo l’atleta è stata considerata una delle più promettenti degli ultimi tempi. Ed oltre a guadagnarsi l’affetto e le simpatie dei tifosi per i traguardi raggiunti sul campo, la meravigliosa Emma ha fatto breccia nel cuore di tantissimi spettatori grazie al suo charme: la sua è una bellezza naturale e fuori dal comune, semplicemente irresistibile. Non sorprende che la tennista abbia attirato anche le attenzioni di diversi brand.

La Raducanu è diventata la protagonista di spot e servizi fotografici nei quali ha avuto modo di sfoggiare tutto il suo splendore. Sui social ormai è un’icona di fascino e ogni suo post viene sommerso dai like e dai commenti dei follower entusiasti. Quest’ultimo periodo non è stato semplice per la tennista che, dopo aver registrato importanti successi, è andata incontro ad un calo che l’ha portata alla 152esima posizione del ranking.

Nonostante le pressioni e gli infortuni che la stanno mettendo ulteriormente in difficoltà, Emma è determinata a tornare sul campo ancora più forte. Per il momento, però, l’atleta si sta godendo l’estate, limitandosi a far sognare i tifosi sui social con i suoi scatti mozzafiato: l’ultima foto apparsa sul suo profilo è solamente una delle tante chicche con cui delizia i fan. Di una bellezza raggiante come sempre, la Raducanu è semplicemente meravigliosa.