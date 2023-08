I pronostici di lunedì 14 agosto: Premier League, Liga e Coppa Italia

I pronostici di lunedì 14 agosto: in campo Premier League, Liga e Saudi Pro League, si gioca anche la Coppa Italia e altri campionati minori.

Tra le big di Premier League l’ultima a scendere in campo è il Manchester United, che spera di migliorare i risultati della passata stagione, la prima con Ten Hag in panchina. In attesa di sfoltire la rosa per portare a termine altri acquisti, ad Old Trafford sono arrivati un portiere, l’ex Inter Onana, il centrocampista offensivo Mount, acquistato dal Chelsea, e soprattutto un attaccante: si tratta del giovane danese Hojlund, prelevato dall’Atalanta per 70 milioni di euro.

Di fronte i Red Devils si troveranno il Wolverhampton. I Wolves hanno appena “divorziato” da Julen Lopetegui, il tecnico che – da subentrato – nella passata stagione gli aveva permesso di tirarsi fuori dai guai. Alla base della rottura ci sarebbero state delle divergenze con la società. In queste condizioni sarà difficile opporre resistenza a Old Trafford.

Esordio in campionato con vittoria probabile anche per l’Atletico Madrid: con Diego Simeone sempre in panchina, i colchoneros non hanno bisogno di rodaggio e partiranno col pilota automatico per cercare i primi tre punti.

Pronostici altre partite

Sarà la sfida tra Torino e Feralpisalò a chiudere la quattro giorni di Coppa Italia. Il match in programma all’Olimpico-Grande Torino fa calare il sipario sui trentaduesimi dell’edizione 2023-24 della coppa nazionale, definendo il quadro dei sedicesimi. Oltre al probabile successo della squadra di Juric, vittorie in arrivo anche per Cremonese e Sampdoria contro Crotone e Sudtirol.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Manchester United segna tra due e quattro gol in Manchester United-Wolverhampton, Premier League, ore 21:00

Vincenti

• Al Ittihad (in Al Raed-Al Ittihad, Saudi Pro League, ore 17:00)

• Cremonese (in Cremonese-Crotone, Coppa Italia, ore 17:45)

• Torino (in Torino-Feralpisalò, Coppa Italia, ore 21:15)

• Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Granada, Liga, ore 21:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Abha Club-AL Hilal, Saudi Pro League, ore 17:00

• Lubecca-Hoffenheim, Coppa di Germania, ore 18:00

• Boavista-Benfica, Primeira Liga, ore 21:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Jong AZ Alkmaar-Jong FC Utrecht, Eerste Divisie, ore 20:00

• Jong PSV Eindhoven-Telstar, Eerste Divisie, ore 20:00

• Spezia-Venezia, Coppa Italia, ore 21:00

Il “clamoroso”

Sampdoria vincente e almeno un gol per squadra (in Sampdoria-Sudtirol, Coppa Italia, ore 18:00)