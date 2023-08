Camila Giorgi, lato B da urlo: “Pure Alcarez resta a bocca aperta”

Camila Giorgi, resistere al suo fascino è impossibile: il lato B della tennista sembrerebbe aver lasciato a bocca aperta anche Carlos Alcarez.

Famosa per i suoi successi sul campo, ma anche per le sensualissime foto che condivide sui social, Camila Giorgi è sicuramente una delle tenniste più apprezzate e seguite del Paese. Nata nel 1991 a Macerata, si è fatta conoscere al grande pubblico per i traguardi raggiunti, tra i quali spicca il Canada Open del 2021. Tornata nuovamente nel Quebec, l’atleta sta facendo una vera strage di cuori, senza risparmiare nemmeno i colleghi a quanto pare.

Fin da giovanissima Camila Giorgi ha dimostrato di avere un talento eccezionale nella disciplina, aggiudicandosi molto presto le sue prime vittorie. La tennista ha debuttato nel circuito professionistico a soli 14 anni e nel 2018 è arrivata al suo best ranking spingendosi alla posizione numero 26 della classifica mondiale. Quest’anno si è guadagnata il suo quarto titolo WTA, trionfando al torneo di Mérida.

Dopo essere stata costretta a rinunciare alle ultime manifestazioni per via di un brutto infortunio al ginocchio, ha preso parte ai WTA di Nottingham, Birmingham e Eastbourne, senza tuttavia riuscire a raggiungere la finale. A Wimbledon, nelle scorse settimane, la campionessa si è fermata al primo turno. Mentre ora è arrivata la volta del Canada Open, dove nel fine settimana ha superato le qualificazioni.

Si tratta di un momento molto importante per la giocatrice che, due anni fa, si è aggiudicata la vittoria del torneo canadese. Tante sono le aspettative del pubblico, che sta facendo il tifo per lei. La Giorgi tiene sempre i suoi ammiratori aggiornati, interagendo con loro tramite i post e le storie che condivide sui social. L’atleta gode di una notevole popolarità tra gli appassionati di tennis, e non solo.

Camila Giorgi fa colpo anche su lui: il lato B è da sogno

Sul web, infatti, ha fatto breccia nei cuori di migliaia e migliaia di utenti rimasti totalmente affascinati da lei e dalla sua bellezza. Camila non ha mai nascosto la sua passione per la moda, diventando anche l’ambasciatrice del brand Giomila (impegnato nella realizzazione di capi d’abbigliamento sportivi di lusso), e in diverse occasioni ha lasciato i follower incantati posando per meravigliosi servizi fotografici.

La tennista è dotata di uno charme al quale è impossibile resistere, e questo vale per tutti. Lo dimostra uno scatto condiviso recentemente su Instagram e diventato virale in poco tempo: la foto mostra la Giorgi mentre si prepara per un match e gli occhi attenti degli utenti non si sono lasciati sfuggire un divertentissimo dettaglio.

Alle sue spalle si trova un cartello che raffigura il collega Carlos Alcarez che, dalla sua espressione, sembrerebbe impegnato ad ammirare la silhouette (e in particolare il lato B) della giocatrice. Il campione spagnolo è a bocca spalancata mentre scruta Camila. Nemmeno lui ha potuto resistere al suo fascino.