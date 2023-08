Ana Quiles, la Serie A può aspettare: scollatura da capogiro

Ana Quilies, la Serie A può aspettare: per la conduttrice è arrivato il momento di godersi l’estate e con le sue foto sta facendo girare la testa ai follower.

La conduttrice spagnola negli ultimi anni si è fatta strada nel mondo del giornalismo sportivo riscuotendo un notevole successo non solo nel suo Paese di origine ma anche in Italia. Dal 2016, infatti, vive nel Bel Paese, dove si sta dedicando alla presentazione della Domenica Sportiva, il celebre programma firmato Rai dedicato al calcio. Ana Quiles ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e il suo charme.

Classe 1992, la conduttrice è nata a Elche, in Spagna, ed è cresciuta per diversi anni a Miami. La passione per la disciplina le è stata trasmessa dal padre, che lavora come designer di scarpe da calcio. Col passare degli anni, poi, si è avvicinata sempre più al mondo del giornalismo dimostrando di avere un ottimo talento e una forte dedizione. All’età di 23 anni ha ricevuto una borsa di lavoro, realizzando quello che era un sogno.

Ana, infatti, desiderava ardentemente lasciare la Spagna per viaggiare, collezionare esperienze e concentrarsi sulle sue ambizioni. Il suo piano era di partire alla volta degli Stati Uniti ma, non essendo riuscita ad ottenere la tanto agognata borsa di lavoro per vivere in America, alla fine ha optato per l’Italia. E possiamo dire che le cose sono andate per il meglio: la conduttrice, oggi, può contare sull’affetto e il supporto di tantissimi ammiratori.

Ana Quiles, finalmente vacanze: la foto in barca è da perdere il respiro

La sua dedizione le ha permesso di andare lontano. Ana non si è lasciata scoraggiare nemmeno dalla pandemia di Covid (in un periodo in cui la sua famiglia non faceva altro che domandarle di tornare a casa, in Spagna) e ha tenuto duro fino al momento di svolta. Questa è arrivata al timone di A tutta rete. La meravigliosa conduttrice, in poco tempo, è riuscita a fare colpo sui tifosi, ritagliandosi uno spazio sempre maggiore.

Oggi Ana ha raggiunto l’affermazione e il suo seguito è aumentato in modo impressionante anche sui social. Il suo profilo Instagram, in particolare, conta oltre 160 mila follower che ogni giorno delizia con le sue splendide immagini. La giornalista si mostra spesso al lavoro, sia in studio che sul campo di calcio, ma non perde occasione per apparire anche nella sua quotidianità lasciando ogni volta i fan a bocca aperta.

A questi ultimi, infatti, non è mai sfuggito il suo fascino mozzafiato. E di recente hanno avuto modo di rifarsi gli occhi davanti alla bellezza fuori dal comune di Ana. Per la conduttrice, infatti, è arrivato il momento di godersi un po’ di meritato riposo e un bel giro in barco era proprio ciò che ci voleva. Su Instagram, ha sfoggiato un vestito bianco tanto semplice quanto sensuale. Con quella scollatura, ha lasciato i seguaci senza respiro.