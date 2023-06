Ana Quiles, Faraglioni in bellezza: quel bikini ti toglie il fiato

Ana Quiles, la vacanza a Capri è quanto di meglio i suoi follower potessero desiderare: foto in bikini come se piovesse.

Chi lo dice che nel mondo del giornalismo sportivo c’è spazio solo per Diletta Leotta, Monica Bertini, Giorgia Rossi e Federica Masolin? La risposta della Rai alle bellezze di Dazn, Mediaset e Sky non ha assolutamente nulla da invidiare, infatti, alle regine del calcio e della Formula 1 che abbiamo appena citato.

Ha fatto presto, Ana Quiles, ad entrare nell’Olimpo delle giornaliste e conduttrici sportive più amate d’Italia. Da quando è opinionista fissa della Domenica Sportiva, il cuore degli sportivi s’è fatto più grande per accogliere anche lei. Bionda, di origini spagnole, ha conquistato tutti in men che non si dica, facendo leva sulla sua competenza in materia. E, perché no, anche sulla sua innegabile bellezza, relativamente alla quale non ha davvero niente di meno delle sue colleghe più blasonate. Ama l’Italia come se fosse il suo Paese e questo l’ha aiutata, sicuramente, ad assicurarsi la simpatia del suo pubblico.

Il Bel Paese l’ha stregata al punto tale da averlo scelta come meta delle sue meritatissime vacanze. Si è recata in Campania, la bella Ana, più precisamente a Capri, dove si è goduta una pausa relax all’insegna del mare, del sole e degli scorci mozzafiato. E avete idea di cosa significhi questo? Sì, proprio quello che probabilmente starete sperando: che le foto sexy sul suo profilo sono aumentate esponenzialmente.

Ana Quiles, vacanze a Capri tra scorci da sogno e minuscoli bikini

Non ha perso occasione, la Quiles, per mostrarsi sui social in tutto il suo splendore. Tra una foto e l’altra postata per documentare la bellezza dei luoghi visitati, tra cui gli immancabili e sempre incantevoli Faraglioni, ha avuto premura di “infilare” anche qualche scatto di quelli che fanno alzare di botto la temperatura registrata dalla colonnina del mercurio.

Come quelle che ha condiviso su Instagram durante la sua gita in barca, ad esempio. Delle immagini in cui appare in bikini, bella come non mai, intenta a godersi l’imponente e prorompente bellezza di Capri.

Sarà stata dura per i suoi follower, però, decidere su quale dettaglio concentrarsi. Se sullo splendido panorama, che certamente merita, o se sulle sue curve da paura, che imprigionate in questo minuscolo due pezzi di colore blu sono semplicemente stratosferiche. Checché ne dica l’utente che le ha scritto, nei commenti, di preferirla vestita piuttosto che in bikini. Una pecora nera in mezzo ad un mare di follower innamorati pazzi di Ana Quiles in costume.