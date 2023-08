I pronostici di sabato 5 agosto: al via la Coppa Italia con Catanzaro-Foggia, in campo anche Zweite Liga, Championship, Scottish Premier e altri campionati.

Inizia questo sabato la Coppa Italia 2023/2024 con la prima partita del primo turno che mette di fronte Catanzaro e Foggia. I giallorossi, neopromossi in Serie B dopo avere dominato in lungo e in largo lo scorso campionato di Serie C, non potranno giocare nel loro stadio: visti gli attuali lavori in corso al “Ceravolo” la sfida si disputerà a porte chiuse al “Razza” di Vibo Valentia.

Il Foggia, che si è fermato ai playoff, ha iniziato in ritardo la preparazione atletica in vista di questa stagione, sotto la guida del nuovo allenatore Mirko Cudini. Considerato il differente potenziale tra le due rose e lo scarto anche di tenuta fisica, il Catanzaro dovrebbe ottenere facilmente il passaggio del turno.

Pronostici altre partite

Ci sono anche delle amichevoli di lusso in questo sabato che precede la partenza di alcuni dei principali campionati europei. Il Manchester United dovrebbe avere ragione del Lens che ha ceduto i due principali protagonisti della grande passata stagione: il capitano Seko Fofana e l’attaccante Openda.

Il Newcastle qualificatosi per la Champions League dovrebbe superare la Fiorentina che sta cambiando parecchie pedine in questa sessione di calciomercato. Vittoria probabile anche per il Bayer Leverkusen, rinforzato da Grimaldo, Xhaka e Boniface, contro il West Ham che dopo il trionfo in Conference League è rimasto fermo sul mercato.

Per chi va a caccia di gol, occhio in Zweite Liga a St Pauli-Fortuna Dusseldorf e Jahn Regensburg-Unterhaching e in Scozia a Celtic-Ross County. Promette spettacolo nell’Arab Club Champions Cup la sfida tra l’Al Ittihad di Fabinho, Kanté e Benzema e l’Al Hilal di Koulibaly, Milinkovic Savic, Ruben Neves e Malcom.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Catanzaro vincente e almeno tre gol complessivi in Catanzaro-Foggia, Coppa Italia, ore 18:00

Vincenti

• Manchester United (in Manchester United-Lens, Amichevole, ore 13:45)

• Newcastle United (in Newcastle United-Fiorentina, Amichevole, ore 16:30)

• Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-West Ham, Amichevole, ore 13:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Celtic-Ross County, Scottish Premier, ore 13:30

• Bayer Leverkusen-West Ham, Amichevole, ore 13:30

• Newcastle United-Fiorentina, Amichevole, ore 16:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• St Pauli-Fortuna Dusseldorf, Zweite Liga, ore 13:00

• Jahn Regensburg-Unterhaching, Zweite Liga, ore 14:00

• Al Ittihad-Al Hilal, Arab Club Champions Cup, ore 20:00

Il “clamoroso”

Almeno un gol per squadra e almeno tre gol complessivi (in Sochaux-Montbeliard-Guingamp, Ligue 2, ore 19:00)