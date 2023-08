Kessié ha preferito l’Arabia Saudita: “C’era l’accordo con la Juventus…”

Kessié ha scelto l’Arabia: non era convito dalla Juventus, ma Giuntoli aveva già un accordo con il Barcellona. La giornalista Marta Fernandez racconta il retroscena.

20 milioni l’anno hanno convinto Franck Kessié a lasciare il Barcellona per giocare in Saudi League, nell’Al-Ahli. Oltre alla Juve, sul centrocampista ivoriano si era inserito anche il Tottenham, ma a fare la differenza è stata la ricchissima prosposta d’ingaggio dei sauditi.

Marta Fernandez, giornalista spagnola di Diario SPORT, è intervenuta ai calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TV Play, per parlare del caso Kessié, vicinissimo all’Arabia dopo aver trovato l’accordo con la Juventus, e di Mbappé.

“La Juve era assolutamente pronta a prendere Kessié“, ha spiegato la giornalista, “aveva raggiunto un accordo per un prestito con obbligo di riscatto a 15-20 milioni, ma il giocatore preferiva andare in Premier League. C’era l’interesse del Tottenhem che però non ha mai fatto un’offerta concreta. Ecco perché, alla fine, il Barcellona ha accettato i 15 milioni di euro dell’Al-Alhi per una cessione a titolo definitivo”.

La giornalista ha poi parlato delle voci sulle possibili dimissioni di Luis Enrique dal PSG. “Al PSG la situazione è complessa ma Luis Enrique ha carattere, non si è mai arreso alle difficoltà nonostante il caso Mbappé e il mercato inizino a essere una faccenda complicata”.

In Spagna si sta parlando anche di un possibile interessamento del Barça per Kylian Mbappé, in rotta con il PSG. L’intervistata ha voluto negare fortemente l’ipotesi. “Ritengo impossibile che Mbappé andrà al Barcellona. Il futuro non lo sa nemmeno il giocatore. C’è il rischio concreto che possa stare un anno in tribuna“.

“A sensazione dico che alla fine, probabilmente, si troverà un accordo col Real Madrid che vada bene a tutti. Mbappé è un simbolo in Francia, ed è difficile nell’anno degli Europei e delle Olimpiadi a Parigi pensare che un giocatore così non scenda in campo per un’intera stagione”.

La giornalista ha parlato anche di Lenglet, accostato al Milan. “Ci è arrivata questa notizia del Milan, che sarebbe interessato al difensore francese del Barcellona. Ma il giocatore vuole tornare al Tottenham. Poi, ha un ingaggio alto e la richiesta è di 15 milioni di euro”.

Un’altra smentita è arrivata sull’ipotesi di un’offerta catalana per Chiesa. “Il Barcellona non è interessato a Chiesa perché in quel ruolo possono giocare Raphinha, Ferran Torres e anche Abde che però può andare al Real Betis”.