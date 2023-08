Bayern Monaco-Liverpool, amichevole: tv, streaming, formazioni, pronostici

Bayern Monaco-Liverpool è un’amichevole e si gioca mercoledì alle 13:30: statistiche, notizie, tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

L’ultima amichevole del Bayern Monaco in Asia per l’Audi Summer Tour è un vero e proprio big match valido per il Singapore Trophy contro il Liverpool. Prima di tornare in Germania, il Bayern Monaco di Thomas Tuchel affronterà i Reds guidati da Jurgen Klopp che vogliono rifarsi dopo una stagione deludente in cui non sono riusciti nemmeno a qualificarsi per la Champions League.

Dopo la sconfitta contro il Manchester City per 2-1 e la vittoria sul Kawasaki Frontale per 1-0, de Light e compagni proveranno a chiudere la tournée asiatica con un’altra vittoria. Dall’altra parte il Liverpool arriva a questa sfida dopo avere battuto con un netto 4-0 il Leicester, retrocesso in Championship nel corso dell’ultima sttagione.

Come vedere Bayern Monaco-Liverpool in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Bayern Monaco e Liverpool è in programma mercoledì alle 13:30 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha acquistato i diritti del match che vedrà protagonisti gli uomini di Luis Enrique e quelli di Simone Inzaghi. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Per gli abbonati Sky, invece, la sfida sarà visibile su Sky Sport (canale 251) e in streaming su Sky Go e NOW.

Il pronostico

Il Bayern Monaco parte leggermente favorito per la vittoria in una partita in cui tutte e due le squadre dovrebbero segnare almeno un gol.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Liverpool

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Sommer; Pavard, Kim, Upamecano, Davies; Kimmich, Gravenberch; Sané, Musiala, Coman; Gnabry.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson; Jones, Szoboszlai, Mac Allister; Salah, Nunez, Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2