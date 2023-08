Napoli, maxi rilancio per Osimhen: “Preferisce un’altra destinazione”

Approfittando del ritardo nel rinnovo, c’è già stato un maxi rilancio da parte dell’Al-Hilal per Osimhen: il Napoli rischia davvero di perdere il suo bomber?

Nella giornata di lunedì l’agente di Victor Osimhen ha raggiunto il ritiro del Napoli a Castel di Sangro per discutere ancora del rinnovo del suo assistito. Il nigeriano sta valutando un’offerta da 7 milioni l’anno più bonus fino a giugno del 2027, con tanto di clausola di rescissione a circa 130 milioni. E non pare così convinto, soprattutto dalla clausola.

Di questa situazione potrebbero approfittare i club sauditi che non hanno mollato l’ultimo capocannoniere della Serie A. L’Al-Hilal potrebbe infatti fare sul serio per Victor Osimhen: si parla di un maxi rilancio da 150 milioni di euro per il Napoli e più di 50 milioni a stagione per l’attaccante.

Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per parlare della situazione di Osimhen e della telenovela Lukaku. Su Lukaku alla Juve, il giornalista ha ribadito che i bianconeri vorrebbero chiudere uno scambio. “Alla Juventus hanno messo sul mercato Vlahovic per 80 milioni e il Chelsea fa lo stesso per il belga. La Juve vorrebbe 40 milioni più Lukaku per cedere il serbo“.

“Dobbiamo comunque analizzare che manca un mese alla fine del mercato“, ha continuato il giornalista, “quindi ci sarebbe il margine per una trattativa. Sicuramente nei prossimi giorni qualcosa potrebbe accadere. Il calciomercato regala sempre sorprese”.

Osimhen fra rinnovo, Arabia e PSG: “Arriva il maxi rilancio saudita“

“Il Milan, dopo Musah, credo si fermi qui“, ha spiegato ancora Laudisa. “Al massimo potrebbe prendere un attaccante centrale. Penso che i rossoneri abbiamo fatto un buon mercato e hanno una rosa piuttosto completa. Il mercato è grossomodo chiuso. Il Napoli, invece, deve comprare per prendere l’erede di Kim. All’Inter mancano un paio di uomini. Lo stesso alla Roma e alla Lazio”.

“Osimhen, in queste settimane, è stato al centro di trame di mercato ben più attraenti rispetto all’Arabia: si certo può arrivare un maxi rilancio“, ha detto Laudisa. “Penso che lui sia più intrigato da un’avventura al PSG o in Premier, piuttosto che in Arabia Saudita“.

“Comunque il nigeriano sta trattando con il Napoli per l’eventuale rinnovo, il nodo è la clausola rescissoria. De Laurentiis spara alto, 160 milioni. E l’agente del calciatore ha fatto capire che bisogna abbassarla o alzare l’ingaggio. Escluderei che possa cedere alle proposte saudite”.