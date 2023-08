Bonucci tentato dall’Ajax: “Vuole arrivare all’Europeo”

Leonardo Bonucci è tornato a sopresa protagonista delle cronache sportive: si parla di un possibile approdo all’Ajax, mentre si diffondono voci che lo indicano come responsabile della lite fra Evani e Mancini in Nazionale.

Pare che Evani avesse espresso alcune, giustificabili, riserve sulla convocazione di Bonucci in Nazionale. Il difensore non avrebbe gradito, e si sarebbe così impegnato per mettere in cattiva luce lo stesso Evani agli occhi di Mancini. Intanto si parla anche di un interesse dell’Ajax nei confronti del difensore: Bonucci è sempre più vicino a lasciare l’Italia.

Daniele Galosso, giornalista di TuttoSport, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per parlare delle voci di mercato. “Sì, Bonucci è stato proposto all’Ajax“, ha ammesso Galosso, “e gli olandesi ora stanno valutando. Il giocatore ha aperto alla soluzione olandese e a un contratto annuale per arrivare all’Europeo del 2024 dopo una stagione di un certo tipo, cosa che non potrà accadere a Torino”.

La notizia è stata suggerita ieri dai media olandesi: il De Telegraaf ha svelato l’interesse, per ora relativo, dei lancieri per il difensore, che si sente con tutti e due i piedi fuori dal progetto tecnico dei bianconeri.

Per Galosso tutti i giocatori della Juventus sono sul mercato e possono essere ceduti. “Dipende più dalle altre che dalle intenzioni della Juve. Se parte questo valzer delle punte, Vlahovic non è la prima scelta di nessuna. Ma se qualcuno resta col cerino in mano, allora potrebbe puntare sul serbo. Per questo lui è più vicino, per così dire, all’addio rispetto a Chiesa”.

Bonucci verso l’Ajax e Chiesa riciclato attaccante: “Allegri vuole avvicinarlo alla porta“

“La Juventus lavora per cercare di valorizzare anche Federico Chiesa“, ha spiegato l’intervistato. “Lo si vuole provare da seconda punta, in modo che sia più funzionale in attacco. E questo vale tanto per il 3-5-2 quanto per l’eventuale 4-3-1-2. Si vuole avvicinare alla porta l’ex Fiorentina. Allegri lavorerà in questo senso”.

“Nell’immediato l’intenzione della società è quella di assecondare le esigenze di Allegri, che vuole riscattarsi già nella prossima stagione“, ha continuato il giornalista, per cercare di spiegare come nasce l’idea di uno scambio Vlahovic-Lukaku.

“L’operazione Vlahovic è da contestualizzare: servono 140 milioni tra ingaggi risparmiati e cessioni e si era messo in conto di rinunciare a uno tra lui e Chiesa. Tra rinunciare a Vlahovic e basta e tra rinunciare a Vlahovic e prendere Lukaku, questa opzione assume un qualche senso. Non tutti però sembrano contenti”, ha concluso il giornalista di TuttoSport.