I pronostici di lunedì 31 luglio: in campo l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo nell’Arab Club Champions Cup, ci sono pure i Mondiali femminili.

Inizia il dodicesimo giorno della fase a gironi dei Mondiali femminili con quattro partite in programma. Alle 12:00 c’è il match clou tra Canada e Australia che promette gol e spettacolo. Pur potendo contare sulla spinta dei tifosi, l’Australia ha mostrato un’evidente vulnerabilità difensiva e in attacco non ha impressionato più di tanto, ecco perché il Canada parte favorito.

Nell’altra sfida la Nigeria non ancora sicura della qualificazione agli ottavi di finale dovrebbe superare l’Irlanda ancora ferma a zero punti.

Pronostici altre partite

L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo scende in campo per la seconda giornata della fase a gironi dell’Arab Club Champions Cup. Dopo il pareggio all’esordio per 0-0, servono i tre punti e stavolta CR7 sarà subito in campo insieme all’altra stella del club Talisca, in attesa dell’ufficializzazione di Sadio Mané. Contro i tunisini del Monastir la vittoria sembra alla portata.

In Europa occhio ai gol in arrivo in Svezia in Orebro SK-GAIS, Malmo-Varnamo e in Finlandia in KaPa-JJK e TPS-SJK Akatemia. Almeno tre gol complessivi probabili anche in Sport Huancayo-Alianza Atletico in Perù.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Canada vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Canada-Australia, Mondiale femminile, ore 12:00

Vincenti

• Nigeria (in Irlanda-Nigeria, Mondiale femminile, ore 12:00)

• Malmo (in Malmo-Varnamo, Allsvenskan, ore 19:00)

• Al Nassr Riyadh (in Al Nassr Riyadh-Monastir, Arab Club Champions Cup, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• KaPa-JJK, Ykkonen, ore 17:30

• TPS-SJK Akatemia, Ykkonen, ore 17:30

• Malmo-Varnamo, Allsvenskan, ore 19:00

• Orebro SK-GAIS, Superettan, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Canada-Australia, Mondiale femminile, ore 12:00

• Irlanda-Nigeria, Mondiale femminile, ore 12:00

• Al-Ahli Doha-Sharjah, Amichevole, ore 17:00

• Sport Huancayo-Alianza Atletico, Perù Primera Division, ore 22:15

Il “clamoroso”

Pareggio (in Aarhus-FC Nordsjaelland, Superligaen, ore 19:00)