Tennis, bikini incandescente: il riflesso ti farà sognare

Tennis, il selfie allo specchio in bikini ha infiammato i social: impossibile resistere a quel meraviglioso riflesso.

I tifosi hanno imparato ormai a conoscerla per i suoi sensualissimi scatti. Da qualche tempo a questa parte l’atleta, originaria delle Repubblica Ceca, sembrerebbe aver messo da parte le competizioni di tennis. Tuttavia, non si dimentica mai di deliziare i follower con meravigliose immagini in cui è possibile ammirarla in tutta la sua bellezza. Il suo fascino, d’altra parte, non è mai passato inosservato.

I fan ricorderanno quando, nel 2018, ha incantato la città di Roma in occasione degli Internazionali, lasciando tutti a bocca aperta durante il suo ingresso sul campo. Lunghi capelli biondi, occhi di ghiaccio capaci di stregare chiunque e viso angelico: la sua è una bellezza fuori dal comune, per non parlare del suo fisico mozzafiato. La giocatrice classe 1999 è una vera e propria dea.

Purtroppo, la sua carriera di tennista non è mai decollata. Nonostante qualche risultato positivo, Monica Kilnarova non è mai riuscita a scalare il ranking mondiale e, col passare del tempo, la sua partecipazione alle competizioni è andata via via scemando. Un anno fa ha preso parte alla sua ultima manifestazione, in occasione del torneo di Oporto, dove è arrivata in semifinale prima di essere sconfitta dalla rivale francese Léolia Jeanjean.

Tennis, Monica Kilnarova da incanto: il bikini stende i fan

La giovane atleta ceca sembrerebbe aver deciso di mettere da parte le gare di tennis. Tuttavia, continua a godere di una notevole popolarità tra i tifosi. Su Instagram vanta un profilo seguito da quasi 45 mila persone, con le quali interagisce ogni giorno scatenando, di volta in volta, le loro reazioni. Resistere alla sua bellezza e sensualità, infatti, è impossibile: basta dare un’occhiata all’ultima foto apparsa tra le sue storie.

Si tratta di un selfie allo specchio, nel quale la meravigliosa Monica indossa solamente un bikini, abbinato ad una vestaglia. La mise le calza a pennello, mettendo perfettamente in risalto le sue curve pericolose. La vista del suo generoso decolleté, che il costume fa quasi fatica a contenere, ha fatto strabuzzare gli occhi ai seguaci.

La Kilnarova è raggiante e provocante come sempre. I suoi capelli sono sciolti e vanno ad incorniciare il suo bellissimo viso. Impossibile mantenere la calma davanti ad un’immagine simile: l’atleta è semplicemente meravigliosa e sa bene come attirare le attenzioni degli user. Questi ultimi, davanti a tanta bellezza, sono rimasti senza parole. Una silhouette da sogno, che ha fatto girare la testa a molti.