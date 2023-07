Emma Raducanu, minigonna illegale: che sorpresa per i follower

Emma Raducanu, la visione della tennista britannica in minigonna ha fatto perdere la testa ai follower: scatto da capogiro.

Fare il tifo per Emma Raducanu non è facile, di questi tempi. La tennista britannica è ferma da talmente tanto tempo che i suoi fan ne staranno certamente sentendo la mancanza come non mai. Non gioca dallo scorso aprile e non è dato sapere, al momento, quand’è che sarà in grado di tornare in campo.

C’era da aspettarselo, naturalmente, che non sarebbe stata una passeggiata. La campionessa dello Us Open 2021 ha pur sempre subito tre interventi chirurgici ed era del tutto ovvio, stando così le cose, che ci sarebbe voluto un bel po’ di tempo prima che fosse nuovamente pronta a gareggiare al suo livello. La buona notizia è che ha ricominciato ad allenarsi duramente, la brutta è che difficilmente potrà partecipare al suo Slam del cuore. Ci riferiamo a quello newyorkese, naturalmente, che le ha regalato la popolarità e che l’ha resa una vera e propria star – non solo a livello tennistico – in tutto il mondo. L’appuntamento al Flushing Meadows si avvicina ed è impossibile che possa essere pronta in tempo per l’esordio nel campo in cui ha stretto a sé la coppa più importante della sua carriera.

I tifosi della bella Emma dovranno dunque accontentarsi, per il momento e per qualche settimana ancora, dei suoi contenuti social. Per fortuna, infatti, in tutto questo tempo la Raducanu non si è mai persa completamente di vista. Ha continuato ad essere molto attiva, specie su Instagram, condividendo con i numerosi follower parecchie foto della sua nuova quotidianità senza il tennis.

Emma Raducanu in total white è un sogno che si avvera

L’abbiamo vista nelle vesti più disparate e l’abbiamo apprezzata in ciascuna di queste versioni. L’ultimo scatto apparso sul suo profilo social, tuttavia, ha spiazzato i fan. Perché un capo del genere, probabilmente, da lei proprio non ce lo aspettavamo, benché nei giorni scorsi, grazie ad uno spot, avevamo già capito che Emma è diventata “grande”.

Nella nuova fotografia, la splendida Emma si trova in una location da sogno sul lago Lemàno. Per un evento, sembrerebbe, organizzato da uno dei suoi sponsor, ossia Evian. Per l’occasione si è agghindata di tutto punto, sfoggiando un completo total white assolutamente delizioso.

Ha stupito la sua minigonna, corta come non mai. Non siamo abituati a vederla in questa versione così frizzantina e sensuale, ed è per questo che la visione delle sue gambe nude ha fatto girare la testa ai follower.