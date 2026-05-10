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Pronostico PSG-Brest: è la striscia più lunga di sempre

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PSG-Brest è una partita della trentatreesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Tre punti di vantaggio sul Lens secondo e una partita in meno. Il PSG vede il titolo da vicino e sa benissimo che una vittoria questa sera potrebbe chiudere in maniera definitiva i conti. E contro il Brest, possibilità che la squadra ospite possa riuscire a mettere il bastone tra le ruote, non ce ne stanno.

Pronostico PSG-Brest
Pronostico PSG-Brest: è la striscia più lunga di sempre (AnsaFoto) – Ilveggente.it

C’è un record che il PSG ha appunto contro i bretoni che ormai sono salvi e che non devono più giocare con affanno in queste ultime due partite della propria stagione. Parliamo infatti di una striscia di 33 scontri diretti senza nessuna sconfitta (25 vittorie e 8 pareggi) che ovviamente rimarrà aperta. E poi c’è un altro dato che mette in evidenza il momento importante del PSG, se mai ce ne fosse bisogno: cinque delle ultime sei vittorie della squadra di Luis Enrique sono arrivate con almeno 3 gol complessivi dentro la partita. Insomma, c’è tempo poi per pensare anche alla finale di Champions contro l’Arsenal. Meglio chiudere i conti in campionato o quasi. E staserà si percepirà aria di un primo inizio di festa.

Come vedere PSG-Brest in diretta tv e in streaming 

PSG-Brest è in programma domenica alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

La vittoria del PSG è quotata 1.16 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.80 su Lottomatica.

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Il pronostico

Vittoria interna dentro una gara che come quasi sempre è successo nell’ultimo periodo regalerà almeno tre reti complessive. Una prima festa in pratica in atto, in attesa della seconda finale di Champions League consecutiva. E la striscia rimarrà aperta.

Le probabili formazioni di PSG-Brest

PSG (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Zabarnyi, Beraldo, L Hernandez; K Lee, Mayulu, D Fernandez; Mbaye, G Ramos, Barcola.
BREST (4-3-3): Coudert; Zogbe, Chardonnet, Diaz, Guindo; Chotard, Magnetti, Tousart; Del Castillo, Ajorque, Lascary.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 4-1

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