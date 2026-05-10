Pronostico Mainz-Union Berlino: la prima volta storica?

Mainz-Union Berlino è una partita valida per la trentatreesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Classica partita di fine stagione, senza che nessuno debba chiedere nulla. Mainz e Union Berlino sono due squadre che ormai quello che dovevano fare lo hanno fatto. Starà poi ai club capire se sono soddisfatti o meno.
Di certo da questo match in programma nella serata di domenica e che chiuderà il penultimo turno della Bundesliga ci aspettiamo poco tatticismo, in primis, e poi anche la voglia di regalarsi, in questo caso parliamo della squadra ospite, della prima e storica vittoria di Eta in panchina, la prima donna nella storia del massimo campionato tedesco a guidare una prima squadra. Per il momento per l’allenatrice sono arrivate due sconfitte e un pareggio, quindi chissà, magari questa potrebbe anche essere l’occasione migliore contro un Mainz in vacanza da un pezzo.
Di certo la gara sarà spettacolare, come detto prima quando non ci sono obiettivi in testa allora è assai più semplice riuscire a divertirsi. E con il divertimento arriveranno i gol. Sì.
Come vedere Mainz-Union Berlino in diretta tv e streaming
La sfida Colonia-Heidenheim è in programma domenica alle 19:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Union Berlino è quotata 4.75 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.65 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
La quota del GOL – che ci pare il pronostico più probabile – è molto alta e quindi assolutamente da prendere secondo il nostro avviso. E poi, magari anche perché siamo un po’ romantici, occhio alla possibilità della prima vittoria della propria carriera in Bundesliga per Eta. Chissà. Il sogno potrebbe diventare realtà.
Le probabili formazioni di Mainz-Union Berlino
MAINZ (4-2-3-1): Batz; Da Costa, Posch, Kohr; Widmer, Nebel, Sano, Amiri, Mwene; Becker, Tietz.
UNION BERLINO (4-4-2): Klaus; Doekhi, Leite, Nsoki; Trimmel, Schafer, Khedira, Kemlein, Rothe; Burke, Burcu.
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